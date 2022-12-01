[1] 李雪薇,王志强. 区域土地利用-能源消费-碳排碳汇与经济高质量协调发展程度分析――以新疆维吾尔自治区为例[J].环境污染与防治,2022,44(8):1108.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(8):1108.
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 区域土地利用-能源消费-碳排碳汇与经济高质量协调发展程度分析――以新疆维吾尔自治区为例()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年8期
页码:
1108
栏目:
环境管理
出版日期:
2022-12-01

文章信息/Info

作者:
 李雪薇王志强
 新疆农业大学公共管理学院（法学院）,新疆 乌鲁木齐 830052
关键词:
 土地利用-能源消费-碳排碳汇经济高质量协调发展新疆
文献标志码:
A
摘要:
 随着双碳目标的提出,实现土地利用-能源消费-碳排碳汇耦合协调发展对区域经济高质量增长至关重要。以新疆维吾尔自治区（以下简称为新疆）为例,选取土地利用、能源消费、碳排碳汇及经济社会4个层级的指标数据,通过模糊Borda指数及耦合协调度模型对新疆土地利用、能源消费、碳排碳汇及经济社会发展进行研究,并分析两两之间的发展协调度。结果表明:(1)新疆土地利用、碳排碳汇两者之间的耦合度及发展协调度较高,达到良好耦合的水平;(2)土地利用与能源消费的发展协调度、能源消费与碳排碳汇的发展协调度目前仅处于初级耦合水平;(3)土地利用-能源消费-碳排碳汇与经济社会的协调度处于勉强耦合状态,各要素间协同程度低、尚未实现有效的正面组合,不能切实推动系统整体向前。
更新日期/Last Update: 2022-09-21