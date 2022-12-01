随着双碳目标的提出,实现土地利用-能源消费-碳排碳汇耦合协调发展对区域经济高质量增长至关重要。以新疆维吾尔自治区（以下简称为新疆）为例,选取土地利用、能源消费、碳排碳汇及经济社会4个层级的指标数据,通过模糊Borda指数及耦合协调度模型对新疆土地利用、能源消费、碳排碳汇及经济社会发展进行研究,并分析两两之间的发展协调度。结果表明:(1)新疆土地利用、碳排碳汇两者之间的耦合度及发展协调度较高,达到良好耦合的水平;(2)土地利用与能源消费的发展协调度、能源消费与碳排碳汇的发展协调度目前仅处于初级耦合水平;(3)土地利用-能源消费-碳排碳汇与经济社会的协调度处于勉强耦合状态,各要素间协同程度低、尚未实现有效的正面组合,不能切实推动系统整体向前。