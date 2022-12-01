[1] 何蓉,邵超峰,刘冬梅,等. 基于可持续发展目标的四川省生态文明发展评价研究[J].环境污染与防治,2022,44(8):1121.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(8):1121.
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 基于可持续发展目标的四川省生态文明发展评价研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年8期
页码:
1121
栏目:
环境管理
出版日期:
2022-12-01

文章信息/Info

作者:
 何蓉邵超峰刘冬梅罗彬唐书培
 1.四川省环境政策研究与规划院，四川 成都 610041；2.南开大学环境科学与工程学院， 天津 300071
关键词:
 生态文明发展评价可持续发展压力-状态-响应模型聚类分析
文献标志码:
A
摘要:
 以联合国2030年可持续发展目标（SDGs）为基础，基于压力-状态-响应（PSR）模型构建了包括生态文明发展压力、生态文明发展状态和生态文明发展响应3个准则层、7个因素层、28个具体指标的四川省生态文明发展评价指标体系。研究表明：2018年四川省生态文明发展水平指数为61.73，市（州）间发展不平衡，呈“中间高、东西低”的态势，发展水平较好的地区主要分布在成都平原经济区；通过聚类分析将四川省21市（州）分为4类，成都市、绵阳市和德阳市的生态文明发展水平总体处于全省前列，甘孜州、凉山州、达州市和内江市的生态文明发展压力较大，状态较差，短板问题较突出，重视程度总体不够。

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更新日期/Last Update: 2022-09-21