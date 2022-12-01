以联合国2030年可持续发展目标（SDGs）为基础，基于压力-状态-响应（PSR）模型构建了包括生态文明发展压力、生态文明发展状态和生态文明发展响应3个准则层、7个因素层、28个具体指标的四川省生态文明发展评价指标体系。研究表明：2018年四川省生态文明发展水平指数为61.73，市（州）间发展不平衡，呈“中间高、东西低”的态势，发展水平较好的地区主要分布在成都平原经济区；通过聚类分析将四川省21市（州）分为4类，成都市、绵阳市和德阳市的生态文明发展水平总体处于全省前列，甘孜州、凉山州、达州市和内江市的生态文明发展压力较大，状态较差，短板问题较突出，重视程度总体不够。