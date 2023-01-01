通过一系列兼容性实验研究在酸性、碱性、盐、有机污染环境下黏土基阻隔材料渗透系数的变化规律。结果表明,在pH=1.0的H 2 SO 4 溶液和柴油作用下,黏土基阻隔材料渗透系数增大,且无法满足垂直阻隔墙渗透系数要求。400.00、4 000.00 mg/L Ca2+溶液,pH=13.0的NaOH溶液,pH为2.0、3.0的H 2 SO 4 溶液和苯酚溶液对渗透系数影响相对较小。因此,黏土基阻隔材料适用于pH为2.0～13.0的地下水环境、阳离子质量浓度不大于4 000.00 mg/L的盐环境及无自由相溶解性有机污染环境,不适用于可流动自由相有机污染环境。