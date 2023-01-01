[1] 李琴,唐红梅,黎建刚,等. 地下水污染黏土基原位阻隔材料兼容性能研究[J].环境污染与防治,2022,44(9):1127.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(9):1127.
地下水污染黏土基原位阻隔材料兼容性能研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
44卷
- 期数:
-
2022年9期
- 页码:
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1127
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2023-01-01
文章信息/Info
- 作者:
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李琴; 唐红梅; 黎建刚; 邓同辉; 赵勇胜
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1.江西省科学院能源研究所,江西 南昌 330096;2.吉林大学新能源与环境学院,吉林 长春 130021;3.吉林大学石油化工污染场地控制与修复技术国家地方联合工程实验室,吉林 长春 130021
- 关键词:
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地下水污染; 黏土基阻隔材料; 兼容性能
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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通过一系列兼容性实验研究在酸性、碱性、盐、有机污染环境下黏土基阻隔材料渗透系数的变化规律。结果表明,在pH=1.0的H2SO4溶液和柴油作用下,黏土基阻隔材料渗透系数增大,且无法满足垂直阻隔墙渗透系数要求。400.00、4 000.00 mg/L Ca2+溶液,pH=13.0的NaOH溶液,pH为2.0、3.0的H2SO4溶液和苯酚溶液对渗透系数影响相对较小。因此,黏土基阻隔材料适用于pH为2.0～13.0的地下水环境、阳离子质量浓度不大于4 000.00 mg/L的盐环境及无自由相溶解性有机污染环境,不适用于可流动自由相有机污染环境。
更新日期/Last Update:
2022-09-27