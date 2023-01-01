[1] 郝文彬,黄佳舒,陶春梅,等. 潼湖平塘沉积物-水界面磷垂向分布及释放通量研究[J].环境污染与防治,2022,44(9):1133.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(9):1133.
点击复制

 潼湖平塘沉积物-水界面磷垂向分布及释放通量研究()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年9期
页码:
1133
栏目:
研究报告
出版日期:
2023-01-01

文章信息/Info

作者:
 郝文彬黄佳舒陶春梅郭有顺林晓敏马潇然姚羽
 1.广东省环境科学研究院，广东 广州 510045；2.广东环科院环境科技有限公司，广东 广州 510045；3.连云港市水利局，江苏 连云港 222000；4.南京师范大学环境学院，江苏 南京 210023
关键词:
 潼湖平塘沉积物-水界面释放通量
文献标志码:
A
摘要:
 研究了潼湖平塘10个样点沉积物磷污染空间分布，利用Peeper技术获取沉积物-水界面溶解性磷（SRP）垂向分布，并计算磷释放通量。结果发现：（1）潼湖平塘沉积物中总磷污染较严重（1.20～4.98 mg/g），西南部较高、东部较低。（2）沉积物孔隙水中SRP浓度均高于上覆水，表明沉积物是上覆水磷的潜在“源”。在垂向分布上，多数样点中磷在沉积物-水界面下0～3 cm快速增加到最大值，之后逐渐减小。（3）沉积物-水界面磷释放通量为1.33～10.96 mg/（d・m2），由于水体扰动剧烈，位于出湖区域的样点（西部）磷释放通量明显高于东部和中部。对比国内其他湖库发现，潼湖平塘沉积物磷释放通量较高，沉积物内源磷释放是上覆水磷的重要来源。

相似文献/References:

[1]李　琳　刘娜娜　达良俊.鸢尾和菖蒲不同器官对富营养化水体中氮磷的积累效应[J].环境污染与防治,2006,(12):901.
[2]徐红灯　王京刚　席北斗等.降雨径流时农田沟渠水体中氮、磷迁移转化规律研究[J].环境污染与防治,2007,(1):18.
[3]苏营营　邓莉萍　苏　华等.天然水与28种市售饮用水中“三氮”和磷的调查[J].环境污染与防治,2007,(1):63.
[4]赵桂瑜　周　琪.页岩陶粒对水体中磷的吸附作用及动力学[J].环境污染与防治,2007,(3):182.
[5]王秀珍　方海兰　史志华.城市生活污泥和矿化垃圾中氮磷淋失的模拟研究[J].环境污染与防治,2007,(5):336.
[6]席北斗　徐红灯　翟丽华等.pH对沟渠沉积物截留农田排水沟渠中氮、磷的影响研究[J].环境污染与防治,2007,(7):490.
[7]丛海兵　黄廷林　李创宇等.于桥水库底泥磷分级及其释放能力[J].环境污染与防治,2008,(3):8.
[8]田裴秀子　杨秋瑾　胡芹芹等.家用洗衣粉中磷对斜生栅藻生长的影响[J].环境污染与防治,2008,(3):29.
[9]罗启章 庞晓露.废气中甲基对硫磷的气相色谱测定[J].环境污染与防治,1991,(2):42.
[10]孔荔玺　薛　峰　陈莉莉等.尾矿吸附模拟废水中磷的初步研究[J].环境污染与防治,2008,(5):15.

更新日期/Last Update: 2022-09-27