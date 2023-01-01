多环芳烃（PAHs）污染土壤迫切需要有效修复。选取油菜（Brassica rapa var. chinensis (L.) Kitam.）种子和石油烃降解菌为原料，结合种子包衣法和微生物固定化技术，研究了植物联合微生物修复PAHs污染土壤的效果。结果表明：（1）油菜包衣种子较未包衣种子的植株生物量增加，叶宽和茎长增长，色素含量增多，光合速率加快。（2）油菜联合降解菌可以互相促进、互为补充，从而显著提高生物量和光合速率等，对PAHs的降解效果增强，并可改善土壤pH，但将降解菌固定化的效果不如让降解菌游离化。（3）油菜对低环PAHs去除效果较好，主要是吸收作用；而降解菌可以更好地通过降解作用去除高环PAHs。