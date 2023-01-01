[1] 赵琦慧,李法云,吝美霞,等. 油菜种子联合降解菌对多环芳烃污染土壤的修复[J].环境污染与防治,2022,44(9):1138.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(9):1138.
油菜种子联合降解菌对多环芳烃污染土壤的修复()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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44卷
- 期数:
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2022年9期
- 页码:
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1138
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2023-01-01
文章信息/Info
- 作者:
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赵琦慧; 李法云; 吝美霞; 石润
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1.上海应用技术大学生态技术与工程学院，上海 201418；2.上海城市路域生态工程技术研究中心，上海 201418；3.美丽中国与生态文明研究院（上海高校智库），上海 201418；4.湖南农业大学资源环境学院，湖南 长沙 410128
- 关键词:
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植物联合微生物修复; 包衣种子; 多环芳烃; 固定化
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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多环芳烃（PAHs）污染土壤迫切需要有效修复。选取油菜（Brassica rapa var. chinensis (L.) Kitam.）种子和石油烃降解菌为原料，结合种子包衣法和微生物固定化技术，研究了植物联合微生物修复PAHs污染土壤的效果。结果表明：（1）油菜包衣种子较未包衣种子的植株生物量增加，叶宽和茎长增长，色素含量增多，光合速率加快。（2）油菜联合降解菌可以互相促进、互为补充，从而显著提高生物量和光合速率等，对PAHs的降解效果增强，并可改善土壤pH，但将降解菌固定化的效果不如让降解菌游离化。（3）油菜对低环PAHs去除效果较好，主要是吸收作用；而降解菌可以更好地通过降解作用去除高环PAHs。
更新日期/Last Update:
2022-09-27