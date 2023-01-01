[1] 陈灿,刘慧娟,曹俊,等. 响应面法优化土壤和沉积物中多种金属元素测定及其不确定度评定[J].环境污染与防治,2022,44(9):1142.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(9):1142.
响应面法优化土壤和沉积物中多种金属元素测定及其不确定度评定()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
44卷
- 期数:
-
2022年9期
- 页码:
-
1142
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2023-01-01
文章信息/Info
- 作者:
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陈灿; 刘慧娟; 曹俊; 叶脉
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广东省环境科学研究院，广东 广州 510045
- 关键词:
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响应面法; ICP-MS; 金属; 测定; 不确定度
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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利用响应面法优化微波消解+电感耦合等离子体质谱（ICP\|MS）测定土壤和沉积物中As、Be、Cd、Cr、Co、Cu、Ni、Pb、Sb、V、Zn，分析四酸消解体系中HCl、HNO3、HF、HClO4间的交互作用及对测定结果准确度的影响。以3个土壤标准品和4个沉积物标准品为消解受体，响应面优化结果表明，消解体系的最佳条件为HCl体积3 mL、HNO3体积6 mL、HF体积1 mL、HClO4体积2 mL，该条件下7个标准品11个元素的测定结果满足精密度和准确度的要求。称取某实际土壤样品0.200 0 g，按最优方案对As含量进行测定，6次测量平均值为19.1 mg/kg，对检测过程中称样、消解、定容、标准溶液配制、标准曲线拟合与样品平行测定等影响不确定度的分量进行分析，最终得出扩展不确定度为1.6 mg/kg，其中样品消解、标准溶液配置、标准曲线拟合引入的不确定度影响较大。
更新日期/Last Update:
2022-09-27