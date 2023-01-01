利用响应面法优化微波消解+电感耦合等离子体质谱（ICP\|MS）测定土壤和沉积物中As、Be、Cd、Cr、Co、Cu、Ni、Pb、Sb、V、Zn，分析四酸消解体系中HCl、HNO 3 、HF、HClO 4 间的交互作用及对测定结果准确度的影响。以3个土壤标准品和4个沉积物标准品为消解受体，响应面优化结果表明，消解体系的最佳条件为HCl体积3 mL、HNO 3 体积6 mL、HF体积1 mL、HClO 4 体积2 mL，该条件下7个标准品11个元素的测定结果满足精密度和准确度的要求。称取某实际土壤样品0.200 0 g，按最优方案对As含量进行测定，6次测量平均值为19.1 mg/kg，对检测过程中称样、消解、定容、标准溶液配制、标准曲线拟合与样品平行测定等影响不确定度的分量进行分析，最终得出扩展不确定度为1.6 mg/kg，其中样品消解、标准溶液配置、标准曲线拟合引入的不确定度影响较大。