[1] 郭秋彦,冯书耀,刘伟,等. 车内挥发性有机物治理性价比仿真分析研究[J].环境污染与防治,2022,44(9):1148.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(9):1148.
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 车内挥发性有机物治理性价比仿真分析研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年9期
页码:
1148
栏目:
研究报告
出版日期:
2023-01-01

文章信息/Info

作者:
 郭秋彦冯书耀刘伟汪海丰马秋朱振宇王雷刘雪峰
 1.吉利汽车研究院（宁波）有限公司，浙江 宁波 315000；2.中汽数据有限公司，天津 300300
关键词:
 车内挥发性有机物治理仿真性价比
文献标志码:
A
摘要:
 为解决车内挥发性有机物（VOCs）治理方案的预期效果难以定量评价的问题，基于质量守恒定律、亨利定律、菲克第二扩散定律和有限元分析技术，构建了从单一内饰到总装内饰的多级VOCs散发仿真模型。以后座椅为例，采用单一内饰VOCs散发仿真模型模拟甲苯浓度随散发时间的变化情况，甲苯仿真值与实测值的平均绝对偏差为4.0 μg/m3，平均相对偏差为9.5%，表明关键散发参数准确性较好。总装内饰VOCs散发仿真模型对甲苯的仿真浓度的平均绝对偏差为10.5 μg/m3,平均相对偏差为8.2%。根据仿真结果，筛选出6种甲苯释放的重点内饰，并对其自然逸散治理预期效果进行定量评价，发现门内饰板自然逸散的VOCs治理性价比最高。

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更新日期/Last Update: 2022-09-27