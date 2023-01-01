为解决车内挥发性有机物（VOCs）治理方案的预期效果难以定量评价的问题，基于质量守恒定律、亨利定律、菲克第二扩散定律和有限元分析技术，构建了从单一内饰到总装内饰的多级VOCs散发仿真模型。以后座椅为例，采用单一内饰VOCs散发仿真模型模拟甲苯浓度随散发时间的变化情况，甲苯仿真值与实测值的平均绝对偏差为4.0 μg/m3，平均相对偏差为9.5%，表明关键散发参数准确性较好。总装内饰VOCs散发仿真模型对甲苯的仿真浓度的平均绝对偏差为10.5 μg/m3,平均相对偏差为8.2%。根据仿真结果，筛选出6种甲苯释放的重点内饰，并对其自然逸散治理预期效果进行定量评价，发现门内饰板自然逸散的VOCs治理性价比最高。