[1] 周敏,孙睿,李芸,等. 纳米零价铁对猪粪秸秆共消化产气性能及重金属钝化的影响[J].环境污染与防治,2022,44(9):1164.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(9):1164.
纳米零价铁对猪粪秸秆共消化产气性能及重金属钝化的影响()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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44卷
- 期数:
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2022年9期
- 页码:
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1164
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2023-01-01
文章信息/Info
- 作者:
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周敏; 孙睿; 李芸; 耿明; 沈雨; 张学胜; 李玉成
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安徽大学资源与环境工程学院,安徽 合肥 230601
- 关键词:
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纳米零价铁; 厌氧共消化; 产甲烷; 重金属; 钝化
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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针对单一畜禽粪便厌氧产甲烷效率低和重金属钝化效果差的问题,以猪粪为主料,水稻秸秆为辅料,探究添加不同剂量纳米零价铁（NZVI）对猪粪秸秆厌氧共消化产气性能及重金属钝化的影响。结果表明:与单一猪粪消化（CK）组相比,猪粪秸秆共消化（ZJ）组有助于提高产气性能,补充适量NZVI可进一步提高产气性能,NZVI添加量为1.0%（质量分数,下同）时效果最佳,累计甲烷产量较CK组提高40.15%;ZJ组Cu、Zn、Cd、As钝化效果较CK组有明显提升,随着NZVI的添加,钝化效果逐渐增强;NZVI添加量为2.5%时的钝化效果最佳,重金属生物利用度下降最明显（p<0.05）,且最终消化产物对植物的毒性效应最低。研究发现,辅以适量NZVI的猪粪秸秆共消化可有效提高厌氧消化效率,并降低重金属释放风险。
更新日期/Last Update:
2022-10-14