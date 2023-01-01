[1] 李艳卉,林静雯,孙继宸,等. 沈阳某化学工业园区大气挥发性有机物污染特征分析[J].环境污染与防治,2022,44(9):1175.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(9):1175.
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 沈阳某化学工业园区大气挥发性有机物污染特征分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年9期
页码:
1175
栏目:
监测与评价
出版日期:
2023-01-01

文章信息/Info

作者:
 李艳卉林静雯孙继宸宋伟强牛晓巍李一倬
 1.沈阳大学环境学院，辽宁 沈阳 110044；2.沈阳环境科学研究院，辽宁 沈阳 110167；3.辽宁省城市大气环境污染防治重点实验室，辽宁 沈阳 110167；4.沈阳市生态环境事务服务经济技术开发区分中心，辽宁 沈阳 110141
关键词:
 挥发性有机物污染特征来源解析化学工业园区走航监测
文献标志码:
A
摘要:
 为了掌握化学工业园区挥发性有机物（VOCs）污染特征，通过走航监测数据，分析了沈阳某化学工业园区VOCs浓度、组成、特征污染物、时空变化规律，并基于正定矩阵因子分析（PMF）模型进行了来源解析。结果表明：2020年9月至次年3月，园区总挥发性有机物（TVOC）质量浓度为2 025.06~29 510.11 μg/m3，平均值为7 382.12 μg/m3，主要由硫化物、烷烃及卤代烃组成，特征污染物有己硫醇、四氯化碳等10种；TVOC月均质量浓度为2 953.31～17 079.53 μg/m3，由于生产、天气等因素的影响，月浓度呈现10月最大，其次为2月；不同功能区浓度水平及组成存在明显差异，其中污染最严重是精细化工产业区；园区VOCs主要排放源为化工医药农药、涂料生产使用、橡胶塑料合成、石化固定燃烧、交通道路移动、工业废水处置。

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更新日期/Last Update: 2022-10-14