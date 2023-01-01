为了掌握化学工业园区挥发性有机物（VOCs）污染特征，通过走航监测数据，分析了沈阳某化学工业园区VOCs浓度、组成、特征污染物、时空变化规律，并基于正定矩阵因子分析（PMF）模型进行了来源解析。结果表明：2020年9月至次年3月，园区总挥发性有机物（TVOC）质量浓度为2 025.06~29 510.11 μg/m3，平均值为7 382.12 μg/m3，主要由硫化物、烷烃及卤代烃组成，特征污染物有己硫醇、四氯化碳等10种；TVOC月均质量浓度为2 953.31～17 079.53 μg/m3，由于生产、天气等因素的影响，月浓度呈现10月最大，其次为2月；不同功能区浓度水平及组成存在明显差异，其中污染最严重是精细化工产业区；园区VOCs主要排放源为化工医药农药、涂料生产使用、橡胶塑料合成、石化固定燃烧、交通道路移动、工业废水处置。