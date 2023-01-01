为了解上海郊区大气中汞的形态分布特征，于2021年1―7月使用在线监测设备对上海郊区大气中的气态元素汞（GEM）、气态氧化汞（GOM）和颗粒态汞（PBM）进行了连续观测，分析了GEM、GOM和PBM的浓度特征，研究了不同空气质量下GEM、GOM和PBM的变化情况，并探讨了不同风速、风向条件下GEM、GOM和PBM的变化特征。结果表明：观测期间上海郊区大气中GEM、GOM和PBM小时质量浓度分别为(2.65±0.99) ng/m3、(4.84±13.84) pg/m3和(20.51±47.95) pg/m3， GEM的质量分数达到了99.1%，是大气中汞的主要存在形式。GEM与PM 2.5 的Pearson相关系数为0.517，呈现出较高的显著相关性。以PM 10 为首要污染物、空气质量恶化情况下，GEM浓度无明显变化，GOM和PBM浓度呈现下降趋势；而在以PM 2.5 为首要污染物、空气质量恶化情况下，GEM和PBM浓度呈现上升趋势，而GOM浓度则呈现下降趋势。GEM、GOM和PBM浓度风向―风速玫瑰图相似性较低，表明GEM、GOM、PBM的污染源不具有同源性，GEM主要是受区域工业锅炉排放影响。