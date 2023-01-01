[1] 陈筱佳,汪国瑞,霍俊涛,等. 上海郊区大气中汞的形态分布特征[J].环境污染与防治,2022,44(9):1196.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(9):1196.
上海郊区大气中汞的形态分布特征()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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44卷
- 期数:
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2022年9期
- 页码:
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1196
- 栏目:
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监测与评价
- 出版日期:
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2023-01-01
文章信息/Info
- 作者:
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陈筱佳; 汪国瑞; 霍俊涛; 丁华; 朱颖; 罗欢; 李斌; 黄远东
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1.上海理工大学环境与建筑学院,上海 200093；2.湖南省生态环境监测中心,国家环境保护重金属污染监测重点实验室,湖南 长沙 410019；3.上海市环境监测中心,国家环境保护上海淀山湖科学观测研究站,上海 200235
- 关键词:
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上海; 气态元素汞; 气态氧化汞; 颗粒态汞; 分布特征
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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为了解上海郊区大气中汞的形态分布特征，于2021年1―7月使用在线监测设备对上海郊区大气中的气态元素汞（GEM）、气态氧化汞（GOM）和颗粒态汞（PBM）进行了连续观测，分析了GEM、GOM和PBM的浓度特征，研究了不同空气质量下GEM、GOM和PBM的变化情况，并探讨了不同风速、风向条件下GEM、GOM和PBM的变化特征。结果表明：观测期间上海郊区大气中GEM、GOM和PBM小时质量浓度分别为(2.65±0.99) ng/m3、(4.84±13.84) pg/m3和(20.51±47.95) pg/m3， GEM的质量分数达到了99.1%，是大气中汞的主要存在形式。GEM与PM2.5的Pearson相关系数为0.517，呈现出较高的显著相关性。以PM10为首要污染物、空气质量恶化情况下，GEM浓度无明显变化，GOM和PBM浓度呈现下降趋势；而在以PM2.5为首要污染物、空气质量恶化情况下，GEM和PBM浓度呈现上升趋势，而GOM浓度则呈现下降趋势。GEM、GOM和PBM浓度风向―风速玫瑰图相似性较低，表明GEM、GOM、PBM的污染源不具有同源性，GEM主要是受区域工业锅炉排放影响。
更新日期/Last Update:
2022-11-03