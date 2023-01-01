[1] 李娟,郑海涛,李金香,等. 基于生命周期评价的城市生活垃圾焚烧过程环境影响研究[J].环境污染与防治,2022,44(9):1209.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(9):1209.
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 基于生命周期评价的城市生活垃圾焚烧过程环境影响研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年9期
页码:
1209
栏目:
监测与评价
出版日期:
2023-01-01

文章信息/Info

作者:
 李娟郑海涛李金香叶美瀛杨妍妍刘保献鹿海峰邹本东
 1.北京市生态环境监测中心，北京 100048；2.中国环境科学研究院，国家环境保护危险废物鉴别与风险控制重点实验室，北京 100012
关键词:
 生活垃圾焚烧生命周期评价环境影响潜力阶段
文献标志码:
A
摘要:
焚烧已逐渐成为处置生活垃圾的主流方法。选取北方城市某典型生活垃圾焚烧厂为研究对象，采用生命周期评价（LCA），计算生活垃圾焚烧过程存在的环境影响潜值，分析主要贡献组分，为降低垃圾焚烧厂环境影响提供数据支撑。结果表明，城市生活垃圾在焚烧、发电、烟气净化阶段加权后的环境影响潜值分别为3.49×10-12、-3.79×10-12、5.56×10-13，环境影响总负荷为2.56×10-13。焚烧阶段的主要环境影响贡献类型为酸雨，主要贡献组分为塑料类垃圾（贡献率为50%～95%）；发电阶段主要环境影响抵消类型为酸雨；烟气净化阶段的主要环境影响贡献类型为富营养化。生活垃圾焚烧过程产生了一定的环境影响，但可通过加强塑料类垃圾的源头控制和有效利用、提高企业污染物净化效率以及加强氮氧化物排放标准等手段降低生活垃圾焚烧对环境的影响。

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更新日期/Last Update: 2022-11-03