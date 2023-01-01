棘洪滩水库是引黄济青工程唯一的调蓄水库，也是青岛市最重要的饮用水水源地。采用高通量测序方法分析棘洪滩水库春季细菌群落结构多样性、细菌群落结构组成与环境因子的相关性，考察了理化因子对细菌多样性的影响。结果表明，从3月到5月，α多样性分析显示，细菌群落丰富度表现为4月进水口最高，3月出水口最低；细菌群落多样性表现为5月出水口最高，3月进水口最低。β多样性分析显示，3月进水口与出水口细菌群落结构相似性最高，4月进水口和出水口细菌群落结构相似性最低。门水平主要优势菌群为放线菌门（Actinobacteria，34.66%（相对丰度，下同）~57.22%）、变形菌门（Proteobacteria，20.38%~27.08%）、蓝细菌门（Cyanobacteria，0.64%~17.58%）和拟杆菌门（Bacteroides，7.36%~18.56%）；属水平的优势菌群为hgcI_clade （14.88%~34.52%）、CL500\|29_marine_group （3.13%~15.19%）、绿弯菌属（Chloroflexus，0.16%~13.68%）和孢鱼菌科未知属（g_uncultured_ f_Sporichthyaceae，1.27%~16.15%）；冗余分析结果表明溶解氧(DO)和化学需氧量(COD)是影响春季棘洪滩水库细菌群落结构的主要环境因子。