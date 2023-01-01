[1] 陈耿,李瑞瑜,陈春贻,等. 典型大气细颗粒物与臭氧复合污染过程中挥发性有机物的贡献及来源[J].环境污染与防治,2022,44(9):1222.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(9):1222.
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 典型大气细颗粒物与臭氧复合污染过程中挥发性有机物的贡献及来源()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年9期
页码:
1222
栏目:
监测与评价
出版日期:
2023-01-01

文章信息/Info

作者:
 陈耿李瑞瑜陈春贻陈多宏
 广东省生态环境监测中心，广东 广州 510308
关键词:
 复合污染挥发性有机物来源解析生成潜势
文献标志码:
A
摘要:
 针对2020年4月25―30日在广东鹤山发生的细颗粒物（PM2.5）与臭氧（O3）复合污染过程，分析了挥发性有机物（VOCs）的O3生成潜势（OFP）和二次有机气溶胶（SOA）生成潜势，并对VOCs来源进行了解析。结果表明，PM2.5和O3小时质量浓度分别为20~102、6~292 μg/m3，O3和PM2.5污染交替发生。VOCs小时体积分数为4.64×10-9~6.13×10-8，污染前期（25―26日）主要属于氮氧化物（NOx）控制；污染中期（27―28日）同时受到VOCs和NOx控制；污染后期（29―30日）属于VOCs控制。OFP贡献最大的前10种VOCs物种包括芳香烃和链烃，而SOA生成潜势贡献最大的前10种VOCs物种均为芳香烃。VOCs主要来源依次为交通源、溶剂挥发源、大气中本身的老化VOCs、石化工业源和燃料使用源。

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更新日期/Last Update: 2022-11-03