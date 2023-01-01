针对2020年4月25―30日在广东鹤山发生的细颗粒物（PM 2.5 ）与臭氧（O 3 ）复合污染过程，分析了挥发性有机物（VOCs）的O 3 生成潜势（OFP）和二次有机气溶胶（SOA）生成潜势，并对VOCs来源进行了解析。结果表明，PM 2.5 和O 3 小时质量浓度分别为20~102、6~292 μg/m3，O 3 和PM 2.5 污染交替发生。VOCs小时体积分数为4.64×10-9~6.13×10-8，污染前期（25―26日）主要属于氮氧化物（NO x ）控制；污染中期（27―28日）同时受到VOCs和NO x 控制；污染后期（29―30日）属于VOCs控制。OFP贡献最大的前10种VOCs物种包括芳香烃和链烃，而SOA生成潜势贡献最大的前10种VOCs物种均为芳香烃。VOCs主要来源依次为交通源、溶剂挥发源、大气中本身的老化VOCs、石化工业源和燃料使用源。