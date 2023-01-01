[1] 朱海勇,张守鑫,刘加珍,等. 山东省空气质量的时空特征及影响因素分析[J].环境污染与防治,2022,44(9):1228.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(9):1228.
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 山东省空气质量的时空特征及影响因素分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年9期
页码:
1228
栏目:
监测与评价
出版日期:
2023-01-01

文章信息/Info

作者:
 朱海勇张守鑫刘加珍张亚茹王彤
 1.青岛理工大学土木与建筑工程系，山东 青岛 266520；2.聊城大学环境与规划学院，山东 聊城 252059
关键词:
 山东省空气质量时空特征影响因素
文献标志码:
A
摘要:
 基于山东省空气质量数据，采用熵权灰色关联分析法，分析了2014―2020年山东省空气质量的时空变化与影响空气质量的经济因素和非经济因素。结果表明：（1）2014―2020年山东省空气质量呈变好趋势；空气质量指数（AQI）月均值呈 “W”型变化，污染物中除O3浓度外，均呈“春夏低，秋冬高”的变化趋势；（2）受沿海与内陆区位差异和气象因素影响，AQI呈现“沿海低，内陆高”的空间变化格局；细颗粒物（PM2.5）呈现出从东部沿海向西北内陆递增的趋势；淄博市为NO2、CO浓度分布的高值中心；年均AQI的空间集聚性显著，以鲁西北与鲁中西部为高值中心，以半岛地区为低值中心；（3）影响全省空气质量的非经济因素主要有全年平均气温、全年日照时数、全年降水量等；而主要的经济因素是第二产业占比、人口总数、第二产业增加值与电力消耗量等。

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更新日期/Last Update: 2022-11-03