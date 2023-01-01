基于山东省空气质量数据，采用熵权灰色关联分析法，分析了2014―2020年山东省空气质量的时空变化与影响空气质量的经济因素和非经济因素。结果表明：（1）2014―2020年山东省空气质量呈变好趋势；空气质量指数（AQI）月均值呈 “W”型变化，污染物中除O 3 浓度外，均呈“春夏低，秋冬高”的变化趋势；（2）受沿海与内陆区位差异和气象因素影响，AQI呈现“沿海低，内陆高”的空间变化格局；细颗粒物（PM 2.5 ）呈现出从东部沿海向西北内陆递增的趋势；淄博市为NO 2 、CO浓度分布的高值中心；年均AQI的空间集聚性显著，以鲁西北与鲁中西部为高值中心，以半岛地区为低值中心；（3）影响全省空气质量的非经济因素主要有全年平均气温、全年日照时数、全年降水量等；而主要的经济因素是第二产业占比、人口总数、第二产业增加值与电力消耗量等。