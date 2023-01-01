[1] 郝梓雯,吴丽杰,吕永康. 厌氧消化含油脂废物的抑制缓解技术研究进展[J].环境污染与防治,2022,44(9):1241.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(9):1241.
点击复制

 厌氧消化含油脂废物的抑制缓解技术研究进展()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年9期
页码:
1241
栏目:
综述
出版日期:
2023-01-01

文章信息/Info

作者:
 郝梓雯吴丽杰吕永康
 1.太原理工大学省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室，山西 太原 030024；2.太原理工大学煤科学与技术教育部重点实验室，山西 太原 030024
关键词:
 含油脂废物厌氧消化长链脂肪酸抑制缓解技术
文献标志码:
A
摘要:
 厌氧消化含油脂废物极易被生成的中间产物长链脂肪酸（LCFA）抑制，且抑制后的恢复期很长。在分析LCFA的厌氧代谢机理及其抑制影响因素的基础上，从缓解LCFA抑制的策略和LCFA抑制后恢复的策略两方面进行归纳总结，为加快研发更高效的厌氧消化含油脂废物工艺，提高含油脂废物的资源化利用率提供了思路。

相似文献/References:

[1]边兴玉 肖 红 周增炎.城市污水厂污泥两相厌氧消化工艺与传统厌氧消化工艺的比较研究[J].环境污染与防治,1993,(4):14.
[2]柴社立　蔡　晶　芮尊元.微量金属对废水厌氧处理效果的影响[J].环境污染与防治,2006,(8):580.
[3]王　星　王德汉　张玉帅等.消化液回流比与有机负荷率对餐厨垃圾厌氧消化的影响[J].环境污染与防治,2006,(10):748.
[4]刘振玲　堵国成　刘　和等.食品废弃物厌氧消化产乙酸的研究[J].环境污染与防治,2007,(1):49.
[5]李志东　李　娜　魏　莉等.污泥投配率对污泥中温厌氧消化效果影响的试验研究[J].环境污染与防治,2007,(7):530.
[6]艾翠玲　许俊鸽.酚类物质对厌氧生物降解性的影响研究[J].环境污染与防治,2007,(11):829.
[7]苏　丹　王　鑫　石玉敏等.污泥厌氧消化前处理技术研究现状及展望[J].环境污染与防治,2008,(12):72.
[8]金仁村　黄冠男　沈李东.厌氧消化工艺的金属抑制现象[J].环境污染与防治,2010,(1):78.
[9]徐龙君 吴江.预处理对城市固体有机垃圾厌氧发酵的影响[J].环境污染与防治,2006,(1):62.
[10]陈传群 张勤争 奚海福 沈毓渭 俞秀娥 冯孝善.利用放射性核素研究污水管道厌氧消化装置中水滞留的动态[J].环境污染与防治,1983,(4):1.

更新日期/Last Update: 2022-11-03