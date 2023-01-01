[1] 袁秀娟,肖婷,黄祈栋,等. 钨的环境毒理性及其污染防治技术研究进展[J].环境污染与防治,2022,44(9):1248.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(9):1248.
钨的环境毒理性及其污染防治技术研究进展()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
44卷
- 期数:
-
2022年9期
- 页码:
-
1248
- 栏目:
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综述
- 出版日期:
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2023-01-01
文章信息/Info
- 作者:
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袁秀娟; 肖婷; 黄祈栋; 任嗣利; 张大超; 罗武辉
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1.江西省矿冶环境污染控制重点实验室,江西 赣州 341000;2.江西理工大学资源与环境工程学院,江西 赣州 341000;3.赣州市矿山生态修复技术创新中心,江西 赣州 341000;4.江西省生态环境科学研究与规划院,江西 南昌 330039
- 关键词:
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钨; 环境毒理性; 污染防治
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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钨矿开采使矿区土壤受到严重的钨污染,并随环境介质发生迁移、转化,威胁生态环境及人类健康。国内大多学者对钨的毒理性研究重视不足,对其来源、水土污染现状调查也仍处于起步阶段,缺乏相关环境质量标准,处理技术的研发也较为稀缺。鉴于此,梳理了国内外关于钨在土壤和水环境中的赋存水平与迁移转化的研究,归纳了不同形态的钨对动物和人体的毒理效应,总结了不同环境体系钨污染的防治技术,为钨污染的治理及未来钨排放相关法律法规的制定提供参考。
更新日期/Last Update:
2022-11-03