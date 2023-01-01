[1] 张智慧,陈奔,杨永奇,等. 质子转移反应质谱在大气环境中的应用研究进展[J].环境污染与防治,2022,44(9):1254.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(9):1254.
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 质子转移反应质谱在大气环境中的应用研究进展()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年9期
页码:
1254
栏目:
综述
出版日期:
2023-01-01

文章信息/Info

作者:
 张智慧陈奔杨永奇李沐霏孙晓慧刘劲松李祖光
 1.浙江工业大学化学工程学院，浙江 杭州 310014；2.舟山绿色石化基地环保管理服务中心，浙江 舟山 316015；3.浙江省生态环境监测中心，浙江 杭州 310012；4.浙江省生态环境监测预警及质控研究重点实验室，浙江 杭州 310012
关键词:
 质子转移反应质谱挥发性有机化合物实时分析综述
文献标志码:
A
摘要:
 随着挥发性有机化合物（VOCs）污染范围的不断扩大和世界各国对其危害性认识的不断深入，中国更加重视VOCs的监管和治理。质子转移反应质谱（PTR-MS）因具有高时间分辨率、无需样品前处理和高灵敏度等优势，近年来已被广泛应用于研究大气环境中VOCs的排放、分布和化学演化。分别从VOCs的生物释放、城市排放、农业活动排放、石油和天然气开采等方面的应用实例综述了该技术的优越性，探讨了该技术的局限性，并对未来发展进行展望。

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更新日期/Last Update: 2022-11-03