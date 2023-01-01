随着挥发性有机化合物（VOCs）污染范围的不断扩大和世界各国对其危害性认识的不断深入，中国更加重视VOCs的监管和治理。质子转移反应质谱（PTR-MS）因具有高时间分辨率、无需样品前处理和高灵敏度等优势，近年来已被广泛应用于研究大气环境中VOCs的排放、分布和化学演化。分别从VOCs的生物释放、城市排放、农业活动排放、石油和天然气开采等方面的应用实例综述了该技术的优越性，探讨了该技术的局限性，并对未来发展进行展望。