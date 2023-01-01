进境船舶压载水排放被普遍认为是非本土生物入侵的方式之一，并且会携带细菌和病毒等从而传播疾病，对海洋环境与人类健康带来很大威胁。随着经济全球化、一体化的不断推进，国际航运事业也不断发展壮大，中国港口船舶进出数量持续增加，给港口压载水的接收处理工作带来了很大的压力。主要介绍了进境船舶压载水的生态环境风险，对比了目前的压载水处理技术，分析了压载水的环境管理现状及存在的问题，并提出相关的对策建议，以期为今后加强进境船舶压载水污染防治、生态风险防控提供参考。