[1] 齐童,李雪,卢延娜,等. 进境船舶压载水排放管理现状、问题及建议[J].环境污染与防治,2022,44(9):1266.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(9):1266.
进境船舶压载水排放管理现状、问题及建议()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
44卷
- 期数:
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2022年9期
- 页码:
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1266
- 栏目:
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环境管理
- 出版日期:
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2023-01-01
文章信息/Info
- 作者:
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齐童; 李雪; 卢延娜; 乔肖翠; 丁帅; 刘琰; 王海燕
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中国环境科学研究院环境标准研究所，北京 100012
- 关键词:
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进境船舶; 压载水; 生物入侵; 管理要求; 污染防治; 风险防控
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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进境船舶压载水排放被普遍认为是非本土生物入侵的方式之一，并且会携带细菌和病毒等从而传播疾病，对海洋环境与人类健康带来很大威胁。随着经济全球化、一体化的不断推进，国际航运事业也不断发展壮大，中国港口船舶进出数量持续增加，给港口压载水的接收处理工作带来了很大的压力。主要介绍了进境船舶压载水的生态环境风险，对比了目前的压载水处理技术，分析了压载水的环境管理现状及存在的问题，并提出相关的对策建议，以期为今后加强进境船舶压载水污染防治、生态风险防控提供参考。
更新日期/Last Update:
2022-11-03