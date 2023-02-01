为探究厌氧动态膜反应器进行厌氧混合发酵产甲烷的连续运行效能，以玉米秸秆（CS）和餐厨垃圾（FW）为混合基质，通过批次试验优化了厌氧发酵系统启动阶段的关键参数。在此基础上启动运行了连续流厌氧动态膜混合发酵系统并解析了该系统的运行效能和动态膜截留效能。结果表明：CS与FW的最优基质混合质量比（CS/FW）为2.399时甲烷产量最高；设定CS/FW=2.399，接种比由0.272逐渐增至1.019，相应的甲烷产量先增后降，接种比应不高于0.815。设定CS/FW为2.399，在有机负荷为10.86 g/(L・d)时，采用连续进料方式运行中温厌氧动态膜混合发酵系统，经过66 d的启动和连续运行，可获得稳定的甲烷产量（平均为1.68 L/(L・d)），且系统内无总挥发性脂肪酸（TVFA）累积，碱度和pH均在厌氧发酵适宜范围内。同时，在厌氧动态膜混合发酵系统运行过程中，动态膜形成后系统的出料浊度可稳定在100 NTU以下，动态膜固液分离效果好。