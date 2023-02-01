[1]邢保山,唐喜芳,曹思凡,等.连续流厌氧动态膜混合发酵系统的优化及运行效能研究[J].环境污染与防治,2022,44(10):1271.
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连续流厌氧动态膜混合发酵系统的优化及运行效能研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年10期
页码:
1271
栏目:
研究报告
出版日期:
2023-02-01

文章信息/Info

作者:
邢保山唐喜芳曹思凡韩咏辰常享琳张毅陈荣王晓昌
1.西安建筑科技大学环境与市政工程学院，陕西 西安 710055；2.西北水资源与环境生态教育部重点实验室，陕西 西安 710055；3.国家城市非传统水资源开发利用国际科技合作基地，陕西 西安 710055；4.陕西省污水处理与资源化工程技术研究中心，陕西 西安 710055；5.陕西省环境工程重点实验室，陕西 西安 710055
关键词:
玉米秸秆餐厨垃圾连续流厌氧动态膜反应器厌氧混合发酵
文献标志码:
A
摘要:
为探究厌氧动态膜反应器进行厌氧混合发酵产甲烷的连续运行效能，以玉米秸秆（CS）和餐厨垃圾（FW）为混合基质，通过批次试验优化了厌氧发酵系统启动阶段的关键参数。在此基础上启动运行了连续流厌氧动态膜混合发酵系统并解析了该系统的运行效能和动态膜截留效能。结果表明：CS与FW的最优基质混合质量比（CS/FW）为2.399时甲烷产量最高；设定CS/FW=2.399，接种比由0.272逐渐增至1.019，相应的甲烷产量先增后降，接种比应不高于0.815。设定CS/FW为2.399，在有机负荷为10.86 g/(L・d)时，采用连续进料方式运行中温厌氧动态膜混合发酵系统，经过66 d的启动和连续运行，可获得稳定的甲烷产量（平均为1.68 L/(L・d)），且系统内无总挥发性脂肪酸（TVFA）累积，碱度和pH均在厌氧发酵适宜范围内。同时，在厌氧动态膜混合发酵系统运行过程中，动态膜形成后系统的出料浊度可稳定在100 NTU以下，动态膜固液分离效果好。

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更新日期/Last Update: 2022-11-03