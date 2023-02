以金属有机骨架材料ZIF-67和石墨相氮化碳(g-C 3 N 4 )为前驱体,通过高温煅烧制备得到g- C 3 N 4 负载单原子 Co的催化 剂材料(SA-Co/g- C 3 N 4 )。通过扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线光电子能谱(XPS)和 X 射线衍射(XRD)对 材料进行表征,探究了SA-Co/g- C 3 N 4 催化活化过一硫酸盐(PMS)降解罗丹明 B(RhB)的性能。结果表明,SA-Co/g- C 3 N 4 具有优异 的催化活性,当SA-Co/g- C 3 N 4 投 加 量 为 0.10g/L、PMS 投 加 量 为 0.3g/L时,40 mg/L 的 RhB 可 在 8 min 内 被 完 全 降 解。 SA-Co/g- C 3 N 4 +PMS体系中主要活性物种为羟基自由基(·OH)和硫酸根自由基(SO- 4 ·)。催化材料具有较宽的pH 应用范围、 良好的稳定性和重复使用性,在染料废水处理领域具有潜在的应用前景。