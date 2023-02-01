使用助剂修饰法制备了氮化碳载铬催化剂,利用多种表征技术对催化剂物理化学特性进行测试,并考察其催化氧化 NO 的性能。结果表明,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)和H 2 O 2 同时加入的氮化碳载铬催化剂的脱硝性能最佳,在350 ℃时 NO 转化率高 达75.6%。PVP和H 2 O 2 共同作用使活性组分高度分散,且比表面积增大。助剂修饰后的催化剂具有更多Cr(Ⅵ)和表面吸附氧含 量,且保持较好的脱硝稳定性,因此助剂修饰能提升氮化碳载铬催化剂的脱硝性能。