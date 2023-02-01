[1]应梦凡,仲蕾,陈杨,等.助剂修饰对氮化碳载铬催化剂脱硝性能的影响研究[J].环境污染与防治,2022,44(10):1304.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(10):1304.
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助剂修饰对氮化碳载铬催化剂脱硝性能的影响研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年10期
页码:
1304
栏目:
研究报告
出版日期:
2023-02-01

文章信息/Info

作者:
应梦凡仲蕾陈杨孙建华钟秦
1.江苏理工学院化学与环境工程学院,江苏 常州 213000;2.南京理工大学化学与化工学院,江苏 南京 210094
关键词:
铬基催化剂氮化碳助剂修饰脱硝
文献标志码:
A
摘要:
使用助剂修饰法制备了氮化碳载铬催化剂,利用多种表征技术对催化剂物理化学特性进行测试,并考察其催化氧化 NO 的性能。结果表明,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)和H2O2同时加入的氮化碳载铬催化剂的脱硝性能最佳,在350 ℃时 NO 转化率高 达75.6%。PVP和H2O2共同作用使活性组分高度分散,且比表面积增大。助剂修饰后的催化剂具有更多Cr(Ⅵ)和表面吸附氧含 量,且保持较好的脱硝稳定性,因此助剂修饰能提升氮化碳载铬催化剂的脱硝性能。
更新日期/Last Update: 2022-11-14