[1]应梦凡,仲蕾,陈杨,等.助剂修饰对氮化碳载铬催化剂脱硝性能的影响研究[J].环境污染与防治,2022,44(10):1304.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(10):1304.
助剂修饰对氮化碳载铬催化剂脱硝性能的影响研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
44卷
- 期数:
-
2022年10期
- 页码:
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1304
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2023-02-01
文章信息/Info
- 作者:
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应梦凡; 仲蕾; 陈杨; 孙建华; 钟秦
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1.江苏理工学院化学与环境工程学院,江苏 常州 213000;2.南京理工大学化学与化工学院,江苏 南京 210094
- 关键词:
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铬基催化剂; 氮化碳; 助剂修饰; 脱硝
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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使用助剂修饰法制备了氮化碳载铬催化剂,利用多种表征技术对催化剂物理化学特性进行测试,并考察其催化氧化 NO 的性能。结果表明,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)和H2O2同时加入的氮化碳载铬催化剂的脱硝性能最佳,在350 ℃时 NO 转化率高 达75.6%。PVP和H2O2共同作用使活性组分高度分散,且比表面积增大。助剂修饰后的催化剂具有更多Cr(Ⅵ)和表面吸附氧含 量,且保持较好的脱硝稳定性,因此助剂修饰能提升氮化碳载铬催化剂的脱硝性能。
更新日期/Last Update:
2022-11-14