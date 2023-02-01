以废弃煤矸石为研究对象,以巨大芽孢杆菌Bacillus megaterium strain B1(简写为B1)和地衣芽孢杆菌Bacillus licheniformis strain B2(简写为 B2)为供试菌株,通过单因素培养实验研究解磷细菌对煤矸石基础肥力的强化效果;通过吸附实验及扫描 电子显微镜(SEM)、Zeta电位、傅立叶红外光谱(FT-IR)等表征手段深入探讨 B1、B2菌株与煤矸石的相互作用机制。结果表明,接 种微生物能明显提高煤矸石养分含量并有效降低其pH,在接菌量为150.0mL、培养6d、30 ℃、体系初始pH=7.00的培养条件下, 煤矸石有效磷、速效钾、碱解氮、有机质显著提高了4.98、1.17、1.16、0.32倍,pH 降低了0.41。解磷细菌主要吸附于煤矸石表面,在 420min左右细菌吸附量较大;Zeta电位结果表明,在体系初始pH=7.00的前提下 B1菌株与煤矸石样品的电位差高于 B2,更有效 地吸附于煤矸石表面。FT-IR分析表明,在细胞层面上 B2菌株的稳定性强于 B1,所以吸附性低于 B1。因此,相较于 B2菌株,接种 B1菌株更能有效改善煤矸石养分含量。