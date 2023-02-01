基于北京市医药健康产业生产活动水平数据与第二次污染源普查产排污系数核算结果,引入 EG 指数分析产业聚集 度,通过 AERMOD模型设置低聚集、中度聚集、高度聚集情景预测,研究产业聚集与大气环境污染之间关系。结果表明:(1)随着挥 发性有机物(VOCs)排放源空间分布聚集程度的提高,区域总挥发性有机物(TVOC)小时平均浓度最大值和区域 TVOC平均浓度 升高,排放源可通过空间聚集影响区域大气环境质量。(2)北京市医药健康产业 VOCs排放在街乡镇层面已呈现出高程度聚集。 (3)医药健康产业空间集群带来 VOCs聚集排放的大气环境问题不容忽视,需采取多措施以降低产业聚集对周边带来的环境影响。