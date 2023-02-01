[1]刘书敏,赵风斌.长江口水源地青草沙水库水质与浮游植物群落特征[J].环境污染与防治,2022,44(10):1330.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(10):1330.
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长江口水源地青草沙水库水质与浮游植物群落特征()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年10期
页码:
1330
栏目:
监测与评价
出版日期:
2023-02-01

文章信息/Info

作者:
刘书敏赵风斌
1.华东师范大学生态与环境科学学院,上海 200241;2.上海波赛统环境科技有限公司,上海 200092; 3.同济大学环境科学与工程学院,上海 200092
关键词:
青草沙水库水质浮游植物长江口水源地
文献标志码:
A
摘要:
水体富营养化是当前重要的水环境问题,目前有关内陆淡水湖库富营养化防治的研究较多,但对潮汐河口水库的研究 较少。青草沙水库是潮汐河口水库,又是上海市的主要饮用水水源地。通过调研青草沙水库2019年4―12月非咸潮期的水质、浮 游植物时空分布特征,探讨了水库浮游植物群落演替规律及其对水质特征的响应关系。结果显示,水库氮磷营养盐由库首至库尾逐 渐降低,叶绿素a、透明度呈上升趋势。尽管当前青草沙水库的氮磷营养盐水平较高,但尚未成为库区浮游植物生长的主要影响因 素,透明度才是促进浮游植物生长的关键影响因素。不过,库尾由于流速缓慢且透明度高,浮游植物生长在一定程度上受到营养盐 的限制。研究期间共鉴定出浮游植物8门117种,绿藻门、硅藻门和蓝藻门优势种较多,且优势种均为富营养化水体常见种,水库一 定程度上存在水华暴发风险。研究结果为青草沙水库富营养化防治策略的优化提供了科学依据。

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更新日期/Last Update: 2022-11-15