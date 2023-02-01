水体富营养化是当前重要的水环境问题,目前有关内陆淡水湖库富营养化防治的研究较多,但对潮汐河口水库的研究 较少。青草沙水库是潮汐河口水库,又是上海市的主要饮用水水源地。通过调研青草沙水库2019年4―12月非咸潮期的水质、浮 游植物时空分布特征,探讨了水库浮游植物群落演替规律及其对水质特征的响应关系。结果显示,水库氮磷营养盐由库首至库尾逐 渐降低,叶绿素a、透明度呈上升趋势。尽管当前青草沙水库的氮磷营养盐水平较高,但尚未成为库区浮游植物生长的主要影响因 素,透明度才是促进浮游植物生长的关键影响因素。不过,库尾由于流速缓慢且透明度高,浮游植物生长在一定程度上受到营养盐 的限制。研究期间共鉴定出浮游植物8门117种,绿藻门、硅藻门和蓝藻门优势种较多,且优势种均为富营养化水体常见种,水库一 定程度上存在水华暴发风险。研究结果为青草沙水库富营养化防治策略的优化提供了科学依据。