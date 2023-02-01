[1]张施阳.钢铁厂遗留场地土壤重金属和多环芳烃的污染特征及健康风险评价[J].环境污染与防治,2022,44(10):1336.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(10):1336.
点击复制

钢铁厂遗留场地土壤重金属和多环芳烃的污染特征及健康风险评价()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年10期
页码:
1336
栏目:
监测与评价
出版日期:
2023-02-01

文章信息/Info

作者:
张施阳
上海市环境科学研究院,上海 200233
关键词:
遗留场地重金属多环芳烃污染特征健康风险评价
文献标志码:
A
摘要:
以某钢铁厂遗留场地为例,采集29个点位115个不同深度的土壤样品,分析10种重金属和8种多环芳烃(PAHs)的残 留含量、分布特征及污染来源,并对超标污染物开展健康风险评价。结果表明,土壤中 Cu、Pb、Sb、Co、V 超出对照点浓度水平, PAHs中以 (Chr)、苯并(a)芘(BaP)、苯并(a)蒽(BaA)的检出率较高(>45%),7种致癌性 PAHs总和的平均值为6.30mg/kg,局 部质量浓度可达203.10mg/kg。除 Ni、Be、Co、V 在饱和带土壤浓度较高外,其余重金属及PAHs含量总体均随深度的增加而下降。 土壤污染物主要有3种来源,分别为交通和燃烧混合源、工业生产源以及成土母质源。与《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB36600―2018)中第一类用地筛选值相比,As、Pb、Co、V 等4项重金属以及 BaA、苯并(b)荧蒽(BbF)、BaP、茚并 (1,2,3-cd)芘(InP)、二苯并(a,h)蒽(DBA)等5项 PAHs超标。超标污染物在居住用地条件下具有一定的风险,应实施土壤修复/ 管控工程以保障土地安全利用。

相似文献/References:

[1]钱骁,刘瑞志#,雷坤,等.等毒性配比法研究甲醛与重金属的联合毒性效应[J].环境污染与防治,2014,(5网):1.
[2]鲍永恩 付宇众 李仲超.锦州湾潮间带底质重金属对海水的污染[J].环境污染与防治,1988,(6):8.
[3]雷公民 刘庆余.氧化塘对污水重金属的去除作用[J].环境污染与防治,1992,(1):11.
[4]周秀达 华志平 洪君华 王文英 包鸿仙 傅素琴 吴景初 金力奋 黄永源 谢碧海 柯世超 陈德全.受重金属污染的稻米喂饲大鼠的实验研究[J].环境污染与防治,1989,(3):28.
[5]贺杏华　侯浩波　张大捷.水泥对垃圾焚烧飞灰的固化处理试验研究[J].环境污染与防治,2006,(6):425.
[6]欧小兵　李海云 　陈永煌等.铜、镉对水螅的急性和联合毒性作用[J].环境污染与防治,2006,(8):584.
[7]黄翠红　孙道华　李清彪.污泥中重金属的去除及回收试验[J].环境污染与防治,2006,(8):604.
[8]李 雄 徐迪民 赵由才等.生活垃圾填埋场封场后种植植物中重金属迁移研究[J].环境污染与防治,2006,(9):641.
[9]张　晟　黎莉莉　张　勇等.三峡水库135 m蓄水前后水体重金属环境健康风险评价[J].环境污染与防治,2006,(11):865.
[10]胡雨燕　陈德珍　Christensen T H.水热条件下绿矾稳定垃圾焚烧飞灰的研究[J].环境污染与防治,2007,(1):4.

更新日期/Last Update: 2022-11-15