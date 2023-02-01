以某钢铁厂遗留场地为例,采集29个点位115个不同深度的土壤样品,分析10种重金属和8种多环芳烃(PAHs)的残 留含量、分布特征及污染来源,并对超标污染物开展健康风险评价。结果表明,土壤中 Cu、Pb、Sb、Co、V 超出对照点浓度水平, PAHs中以 (Chr)、苯并(a)芘(BaP)、苯并(a)蒽(BaA)的检出率较高(>45%),7种致癌性 PAHs总和的平均值为6.30mg/kg,局 部质量浓度可达203.10mg/kg。除 Ni、Be、Co、V 在饱和带土壤浓度较高外,其余重金属及PAHs含量总体均随深度的增加而下降。 土壤污染物主要有3种来源,分别为交通和燃烧混合源、工业生产源以及成土母质源。与《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB36600―2018)中第一类用地筛选值相比,As、Pb、Co、V 等4项重金属以及 BaA、苯并(b)荧蒽(BbF)、BaP、茚并 (1,2,3-cd)芘(InP)、二苯并(a,h)蒽(DBA)等5项 PAHs超标。超标污染物在居住用地条件下具有一定的风险,应实施土壤修复/ 管控工程以保障土地安全利用。