[1]刘洁,肖旭,杨大勇,等.小水电梯级开发的河流生态环境承载力研究―――以秋香江为例[J].环境污染与防治,2022,44(10):1357.
点击复制
[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(10):1357.
小水电梯级开发的河流生态环境承载力研究―――以秋香江为例()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
44卷
- 期数:
-
2022年10期
- 页码:
-
1357
- 栏目:
-
监测与评价
- 出版日期:
-
2023-02-01
文章信息/Info
- 作者:
-
刘洁; 肖旭; 杨大勇; 张丽娟; 刘协亭; 陈晓宏
-
1.广东省社会科学院,广东 广州 510635;2.中山大学水资源与环境研究中心,广东 广州 510275; 3.生态环境部华南环境科学研究所,广东 广州 510535;4.广东省水利电力勘测设计研究院,广东 广州 510170
- 关键词:
-
小水电站梯级开发; 生态环境承载力; 秋香江
- 文献标志码:
-
A
- 摘要:
-
为探讨小水电梯级开发对河流生态环境的综合影响,建立了小水电梯级开发的生态环境承载力模型,计算了典型小水 电梯级开发的秋香江生态环境承载力,通过历史和现状的对比分析主要影响因子。建立的模型综合考虑了水文情势、岸带陆域生 态、水域生态3个系统层,秋香江小水电梯级开发对水域生态和水文情势的影响较大,沿岸社会经济发展、人口增长与水电梯级开发 共同作用造成的水质污染是影响水域生态的重要原因,同时小水电梯级开发对河道造成阻隔,对鱼类资源的影响较大,对于流量虽 有影响但仍能满足生态流量。
更新日期/Last Update:
2022-11-15