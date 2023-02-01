为探讨小水电梯级开发对河流生态环境的综合影响,建立了小水电梯级开发的生态环境承载力模型,计算了典型小水 电梯级开发的秋香江生态环境承载力,通过历史和现状的对比分析主要影响因子。建立的模型综合考虑了水文情势、岸带陆域生 态、水域生态3个系统层,秋香江小水电梯级开发对水域生态和水文情势的影响较大,沿岸社会经济发展、人口增长与水电梯级开发 共同作用造成的水质污染是影响水域生态的重要原因,同时小水电梯级开发对河道造成阻隔,对鱼类资源的影响较大,对于流量虽 有影响但仍能满足生态流量。