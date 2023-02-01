[1]周琼,苟金明,邱小琮,等.黄河干流宁夏段浮游植物群落结构及其影响因子研究[J].环境污染与防治,2022,44(10):1362.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(10):1362.
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黄河干流宁夏段浮游植物群落结构及其影响因子研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年10期
页码:
1362
栏目:
监测与评价
出版日期:
2023-02-01

文章信息/Info

作者:
周琼苟金明邱小琮赵睿智贺树杰李霖
1.宁夏大学土木与水利工程学院,宁夏 银川 750021;2.宁夏回族自治区水产技术推广站,宁夏 银川 750001; 3.宁夏大学生命科学学院,宁夏 银川 750021
关键词:
浮游植物统计分析水环境因子黄河干流
文献标志码:
A
摘要:
于2019年春、夏、秋、冬对黄河干流宁夏段进行了浮游植物和水环境因子采样,分析了浮游植物密度(PD)、浮游植物生 物量(PB)和浮游植物指数,并应用相关统计方法分析浮游植物与水环境因子之间的关系。结果表明,黄河干流宁夏段共检出浮游 植物8门46种,全年多为硅藻门优势种,夏季绿藻门、蓝藻门也较多成为优势种。柳树村、枣园、青铜峡坝的浮游植物较为丰富。水 温、总磷、溶解氧对 PD、PB、浮游植物指数有促进作用,而悬浮物对 PD、PB、浮游植物指数有抑制作用。

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更新日期/Last Update: 2022-11-15