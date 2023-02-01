采用紫外―可见吸收光谱和三维荧光光谱结合平行因子法(PARAFAC)研究淮河中游枯水期水体中溶解性有机质 (DOM)的含量与构成分布特征。结果表明:霍邱县、潘集区(PJ)和怀远县水体中磷主要以颗粒态存在,所有研究区域氮素以总溶解 性氮为主;PARAFAC模型解析出3个有意义的化学组分(类富里酸、陆源类胡敏酸(C2)和类色氨酸);PJ由于光伏板覆盖水面削弱 了水体的光化学氧化作用,C2相对丰度与荧光强度显著高于其他区域(P<0.05,LSD),且 DOM 分子量、腐殖化程度和疏水性也远 高于其他区域(P<0.05,LSD)。