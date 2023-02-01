[1]陈旭东,高良敏,顾昕,等.淮河中游枯水期水体溶解性有机质光谱特征[J].环境污染与防治,2022,44(10):1368.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(10):1368.
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淮河中游枯水期水体溶解性有机质光谱特征()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年10期
页码:
1368
栏目:
监测与评价
出版日期:
2023-02-01

文章信息/Info

作者:
陈旭东高良敏顾昕陈晓晴庞振东
1.安徽理工大学地球与环境学院,安徽 淮南 232001;2.江苏煤炭地质勘探三队,江苏 常州 213003; 3.淮南市环境保护监测站,安徽 淮南 232001
关键词:
溶解性有机质紫外―可见吸收光谱三维荧光光谱平行因子法
文献标志码:
A
摘要:
采用紫外―可见吸收光谱和三维荧光光谱结合平行因子法(PARAFAC)研究淮河中游枯水期水体中溶解性有机质 (DOM)的含量与构成分布特征。结果表明:霍邱县、潘集区(PJ)和怀远县水体中磷主要以颗粒态存在,所有研究区域氮素以总溶解 性氮为主;PARAFAC模型解析出3个有意义的化学组分(类富里酸、陆源类胡敏酸(C2)和类色氨酸);PJ由于光伏板覆盖水面削弱 了水体的光化学氧化作用,C2相对丰度与荧光强度显著高于其他区域(P<0.05,LSD),且 DOM 分子量、腐殖化程度和疏水性也远 高于其他区域(P<0.05,LSD)。

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更新日期/Last Update: 2022-11-15