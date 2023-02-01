相似文献/References:
[1]张孟孟,戴九兰,王仁卿#.溶解性有机质对土壤中汞吸附迁移及生物有效性影响的研究进展[J].环境污染与防治,2011,(5):95.
[2]刘丽贞,黄琪,邓觅,等. 猪场沼液处理过程中溶解性有机质的光谱学特征[J].环境污染与防治,2019,41(6):631.
[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(10):631.
[3]申钊颖,弓晓峰,江良,等. 不同条件对湿地土壤溶解性有机质提取的影响[J].环境污染与防治,2020,42(1):39.
[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(10):39.
[4] 黄俊霖,苏婧,孙源媛,等. 白水江表层沉积物溶解性有机质荧光特性研究[J].环境污染与防治,2020,42(6):775.
[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(10):775.
[5] 贾世琪,杨芳,王希欢,等. 白洋淀秋季溶解性有机质组分与浮游植物的关系研究[J].环境污染与防治,2021,43(9):1101.
[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(10):1101.
[6] 徐兵兵. 南苕溪溶解性有机质光谱特性及其与水质参数的相关性研究[J].环境污染与防治,2021,43(9):1144.
[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(10):1144.