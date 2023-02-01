[1]孙显根,麻万诸,林阳春,等.富春江典型农业小流域土壤Cd的光谱特征分类及含量估算[J].环境污染与防治,2022,44(10):1374.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(10):1374.
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富春江典型农业小流域土壤Cd的光谱特征分类及含量估算()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年10期
页码:
1374
栏目:
监测与评价
出版日期:
2023-02-01

文章信息/Info

作者:
孙显根麻万诸林阳春朱康莹卓志清施加春陈千千
1.杭州市生态环境局富阳分局,浙江 杭州 311400;2.浙江省农业科学院数字农业研究所,浙江 杭州 310021; 3.浙江省环境监测工程有限公司,浙江 杭州 310012; 4.浙江大学环境与资源学院,土水资源与环境研究所,浙江 杭州 310058; 5.浙江大学环境与资源学院,农业遥感与信息技术应用研究所,浙江 杭州 310058
关键词:
农业小流域土壤Cd可见-近红外光谱特征预测模型
文献标志码:
A
摘要:
以富春江上游典型农业小流域为研究对象,采集流域内126个农田表层土样测定 Cd含量,并借助地物光谱仪测量可 见-近红外反射光谱,采用4种常用方法对光谱数据进行预处理,应用主成分分析和模糊聚类分析量化土壤光谱数据的最佳分类数 目,运用偏最小二乘回归(PLSR)构建土壤 Cd含量的预测模型。结果表明:(1)流域内土壤光谱全波段反射率随土壤 Cd含量的增 加而减小,不同土壤 Cd含量下土壤光谱反射率曲线整体变化趋势相近;(2)流域内采样点依据光谱特征可划分为两种类型,类型1 所属样点的土壤光谱反射率高于类型2,但Cd含量平均值低于类型2,且存在明显空间集聚特征;(3)光谱数据经倒数对数处理后建 立的 PLSR预测模型决定系数达0.60以上,均方根误差在1.25mg/kg以下,具有较好的预测能力和稳定性,是农业小流域土壤 Cd 含量估算的有效方法。

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更新日期/Last Update: 2022-11-15