工业场地地下水挥发性和半挥发性有机污染修复难度大、成本高,目前缺少经济有效、可以大面积工程应用的处理技 术。膨润土系阻隔屏障技术是一种新型的地下水有机污染修复技术,该技术造价低廉,可实现污染地下水持续原位阻控,为后续处 理提供长期缓冲。综述了近年来膨润土系阻隔屏障修复地下水有机污染的工艺参数、功能实现和材料更新,扼要分析了其作用机理 及影响因素,以期为该技术工程化应用和未来研究方向提供思路。