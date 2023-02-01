相似文献/References:
[1]孙长顺 金奇庭 郭新超等.无机柱撑膨润土对有机锡废水中锡的吸附研究[J].环境污染与防治,2007,(10):749.
[2]高学伟 李秋荣 段雅丽等.膨润土接枝丙烯酸高吸水性树脂的抑尘性能研究[J].环境污染与防治,2010,(2):74.
[3]张永华.生产活性白土的污染最小化技术[J].环境污染与防治,1999,(5):34.
[4]张建英 梁缘东 陈曙光 朱利中.染色废水吸附混凝效应研究[J].环境污染与防治,1998,(3):9.
[5]张建英 沈学优 费建良 瞿 健.几种无机混凝剂对酸性红染料的脱色研究[J].环境污染与防治,1997,(6):6.
[6]朱利中 刘春花.酸性膨润土处理含重金属废水初探[J].环境污染与防治,1993,(1):13.
[7]谭伟,郑远利,罗利军,等. 杂多酸/膨润土催化体系对甲苯的降解研究[J].环境污染与防治,2017,39(1):93.
[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(10):93.
[8]王亚浩,邵欠欠,张练,等. 膨润土负载硫化纳米零价铁去除对硝基苯酚的研究[J].环境污染与防治,2019,41(3):329.
[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(10):329.
[9]冉昊,王立宁,韦新东. 膨润土强化畜禽粪便厌氧消化生产甲烷的探究[J].环境污染与防治,2020,42(3):328.