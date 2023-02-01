[1]丛鑫,王宇,李瑶,等.基于膨润土系阻隔屏障的地下水有机污染修复研究进展[J].环境污染与防治,2022,44(10):1380.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(10):1380.
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基于膨润土系阻隔屏障的地下水有机污染修复研究进展()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年10期
页码:
1380
栏目:
综述
出版日期:
2023-02-01

文章信息/Info

作者:
丛鑫王宇李瑶曹平
辽宁工程技术大学环境科学与工程学院,辽宁 阜新 123000
关键词:
膨润土阻隔屏障地下水修复有机污染工艺参数
文献标志码:
A
摘要:
工业场地地下水挥发性和半挥发性有机污染修复难度大、成本高,目前缺少经济有效、可以大面积工程应用的处理技 术。膨润土系阻隔屏障技术是一种新型的地下水有机污染修复技术,该技术造价低廉,可实现污染地下水持续原位阻控,为后续处 理提供长期缓冲。综述了近年来膨润土系阻隔屏障修复地下水有机污染的工艺参数、功能实现和材料更新,扼要分析了其作用机理 及影响因素,以期为该技术工程化应用和未来研究方向提供思路。

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更新日期/Last Update: 2022-11-15