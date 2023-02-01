非水相液体(NAPL)污染问题受到国内外广泛关注,对相关调查技术、风险评估及风险管控研究进展进行梳理。结果 表明:NAPL污染场地调查研究从定性到定量,从实验到数值模拟,从非地球物理探测到地球物理探测,从孤立至系统不断深入。风 险评估研究从实验室研究到现场实验,从利用NAPL单指标风险评估到分组风险评估,从单独建模到集成建模,从复杂模型到筛选 模型;研究集中于描述污染源、制定风险评估目标、评估蒸汽入侵风险、量化不确定性等方面。发达国家风险管控技术已经成熟完 善,风险管控理念贯穿整个修复过程;中国主要关注石油烃污染场地风险管控。最后,从NAPL调查、评估、风险管控及法律法规与 技术规范建设4方面提出未来研究展望。