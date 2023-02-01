[1]田亦琦,陈征,王文杰.国内外非水相液体污染场地调查评估及风险管控研究进展[J].环境污染与防治,2022,44(10):1386.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(10):1386.
点击复制

国内外非水相液体污染场地调查评估及风险管控研究进展()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年10期
页码:
1386
栏目:
综述
出版日期:
2023-02-01

文章信息/Info

作者:
田亦琦陈征王文杰
1.中国环境科学研究院,北京 100012; 2.生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心,北京 100012
关键词:
非水相液体污染场地调查风险评估风险管控国内外进展
文献标志码:
A
摘要:
非水相液体(NAPL)污染问题受到国内外广泛关注,对相关调查技术、风险评估及风险管控研究进展进行梳理。结果 表明:NAPL污染场地调查研究从定性到定量,从实验到数值模拟,从非地球物理探测到地球物理探测,从孤立至系统不断深入。风 险评估研究从实验室研究到现场实验,从利用NAPL单指标风险评估到分组风险评估,从单独建模到集成建模,从复杂模型到筛选 模型;研究集中于描述污染源、制定风险评估目标、评估蒸汽入侵风险、量化不确定性等方面。发达国家风险管控技术已经成熟完 善,风险管控理念贯穿整个修复过程;中国主要关注石油烃污染场地风险管控。最后,从NAPL调查、评估、风险管控及法律法规与 技术规范建设4方面提出未来研究展望。

相似文献/References:

[1]段华波　黄启飞　王　琪等.土壤有机物污染控制标准制订的方法学研究[J].环境污染与防治,2007,(1):70.
[2]刘敏　马运.典型污染场地中滴滴涕浓度空间变异性研究[J].环境污染与防治,2010,(11):12.
[3]余勤飞　文方　侯红等.发达国家污染场地分类机制及其对中国的启示[J].环境污染与防治,2010,(11):78.
[4]张亦弛,刘俐#,董小林,等.风险交流在污染场地管理中的应用[J].环境污染与防治,2011,(8):103.
[5]姜林,钟茂生,张丽娜,等. 基于风险的中国污染场地管理体系研究[J].环境污染与防治,2014,(8):1.
　[J].Environmental Pollution & Control,2014,(10):1.
[6]戴博文,郭蒙蒙,赵贤广#,等.微波催化氧化修复技术处理有机氯污染土壤[J].环境污染与防治,2014,(9):13.
　[J].Environmental Pollution & Control,2014,(10):13.
[7]龙涛,钟重,邓绍坡,等. 工业污染场地土壤中汞的化学形态及其环境限值探讨[J].环境污染与防治,2014,(11):1.
[8]张俊丽,王芳,余勤飞,等. 工业企业场地再开发的多部门联合监管机制探讨[J].环境污染与防治,2014,(12):1.
　[J].Environmental Pollution & Control,2014,(10):1.
[9]余勤飞,侯红,许亚飞等. 基于数据库的污染场地流程管理初步设计[J].环境污染与防治,2013,(8):39.
　[J].Environmental Pollution & Control,2013,(10):39.
[10]李定龙,徐冉,吕浩,等. 某典型化工污染场地土壤修复方案研究[J].环境污染与防治,2015,(7):94.
　[J].Environmental Pollution & Control,2015,(10):94.

更新日期/Last Update: 2022-11-15