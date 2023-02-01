[1]丁聪,万思卓,王茹,等.“双碳”政策背景下厌氧消化产氢产乙酸 过程控制的研究进展[J].环境污染与防治,2022,44(10):1392.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(10):1392.
点击复制

“双碳”政策背景下厌氧消化产氢产乙酸 过程控制的研究进展()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年10期
页码:
1392
栏目:
综述
出版日期:
2023-02-01

文章信息/Info

作者:
丁聪万思卓王茹袁林江
西安建筑科技大学环境与市政工程学院,陕西 西安 710055
关键词:
厌氧消化“双碳”政策回收乙酸氢气
文献标志码:
A
摘要:
传统的厌氧消化技术追逐高效能的甲烷回收,而“双碳”政策的提出,让以甲烷为回收产物的厌氧消化过程被重新审 视。如何阻断厌氧消化产甲烷,并以其他形式回收废弃物中的有效资源,在“双碳”政策背景下具有重要现实意义。从厌氧消化的原理概述出发,综述了厌氧消化产氢产乙酸阶段的影响因素,列出了产氢产乙酸阶段的强化措施,总结了乙酸和氢气的各类回收方式 和方法,展望了未来研究中需要探讨的问题,以期通过控制厌氧消化过程,实现以乙酸和氢气的形式回收废弃物中的有效资源。研究成果符合国家战略要求和社会需求,为废弃物处理处置提供了新思路。

相似文献/References:

[1]边兴玉 肖 红 周增炎.城市污水厂污泥两相厌氧消化工艺与传统厌氧消化工艺的比较研究[J].环境污染与防治,1993,(4):14.
[2]柴社立　蔡　晶　芮尊元.微量金属对废水厌氧处理效果的影响[J].环境污染与防治,2006,(8):580.
[3]王　星　王德汉　张玉帅等.消化液回流比与有机负荷率对餐厨垃圾厌氧消化的影响[J].环境污染与防治,2006,(10):748.
[4]刘振玲　堵国成　刘　和等.食品废弃物厌氧消化产乙酸的研究[J].环境污染与防治,2007,(1):49.
[5]李志东　李　娜　魏　莉等.污泥投配率对污泥中温厌氧消化效果影响的试验研究[J].环境污染与防治,2007,(7):530.
[6]艾翠玲　许俊鸽.酚类物质对厌氧生物降解性的影响研究[J].环境污染与防治,2007,(11):829.
[7]苏　丹　王　鑫　石玉敏等.污泥厌氧消化前处理技术研究现状及展望[J].环境污染与防治,2008,(12):72.
[8]金仁村　黄冠男　沈李东.厌氧消化工艺的金属抑制现象[J].环境污染与防治,2010,(1):78.
[9]徐龙君 吴江.预处理对城市固体有机垃圾厌氧发酵的影响[J].环境污染与防治,2006,(1):62.
[10]陈传群 张勤争 奚海福 沈毓渭 俞秀娥 冯孝善.利用放射性核素研究污水管道厌氧消化装置中水滞留的动态[J].环境污染与防治,1983,(4):1.

更新日期/Last Update: 2022-11-15