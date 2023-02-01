传统的厌氧消化技术追逐高效能的甲烷回收,而“双碳”政策的提出,让以甲烷为回收产物的厌氧消化过程被重新审 视。如何阻断厌氧消化产甲烷,并以其他形式回收废弃物中的有效资源,在“双碳”政策背景下具有重要现实意义。从厌氧消化的原理概述出发,综述了厌氧消化产氢产乙酸阶段的影响因素,列出了产氢产乙酸阶段的强化措施,总结了乙酸和氢气的各类回收方式 和方法,展望了未来研究中需要探讨的问题,以期通过控制厌氧消化过程,实现以乙酸和氢气的形式回收废弃物中的有效资源。研究成果符合国家战略要求和社会需求,为废弃物处理处置提供了新思路。