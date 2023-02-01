[1]刘茂辉,邓小文,刘胜楠,等.基于LMDI法和Tapio脱钩模型的天津市碳排放分析[J].环境污染与防治,2022,44(10):1397.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(10):1397.
基于LMDI法和Tapio脱钩模型的天津市碳排放分析()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
44卷
- 期数:
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2022年10期
- 页码:
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1397
- 栏目:
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环境管理
- 出版日期:
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2023-02-01
文章信息/Info
- 作者:
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刘茂辉; 邓小文; 刘胜楠; 李婧; 孙猛
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1.天津市生态环境监测中心,天津 300191;2.天津天滨瑞成环境技术工程有限公司,天津 300190
- 关键词:
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LMDI法; Tapio脱钩模型; 碳达峰; 碳中和
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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用 LMDI法分析天津市2001―2019年碳排放影响因素,利用 Tapio脱钩模型分析天津市经济增长和碳排放之间的脱 钩状态,并分基准情景(天津市“十四五”规划)、低碳情景(基准情景低碳加严40%)和超低碳情景(基准情景低碳加严80%)3种情 景预测分析天津市碳达峰碳中和情况。从 LMDI法分析天津市碳排放影响因素来看,能源结构和能源强度对天津市碳排放起减缓 作用,尤其是能源强度;经济增长和人口规模对天津市碳排放起拉动作用,尤其是经济增长。2001―2019年,天津市经济增长与碳 排放总体处于弱脱钩状态,其中2014―2017年出现了强脱钩状态。在低碳情景下,天津市经济增长与碳排放将一直处于强脱钩状 态,碳排放量显著下降,可在2025年之前实现碳达峰,但很难在2060年之前实现碳中和。在超低碳情景下,天津市经济增长与碳排 放处于更强的脱钩状态,碳排放量的下降幅度更大,在碳汇工程的辅助下更易在2060年之前实现碳中和。
更新日期/Last Update:
2022-11-15