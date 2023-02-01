[1]刘茂辉,邓小文,刘胜楠,等.基于LMDI法和Tapio脱钩模型的天津市碳排放分析[J].环境污染与防治,2022,44(10):1397.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(10):1397.
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基于LMDI法和Tapio脱钩模型的天津市碳排放分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年10期
页码:
1397
栏目:
环境管理
出版日期:
2023-02-01

文章信息/Info

作者:
刘茂辉邓小文刘胜楠李婧孙猛
1.天津市生态环境监测中心,天津 300191;2.天津天滨瑞成环境技术工程有限公司,天津 300190
关键词:
LMDI法Tapio脱钩模型碳达峰碳中和
文献标志码:
A
摘要:
用 LMDI法分析天津市2001―2019年碳排放影响因素,利用 Tapio脱钩模型分析天津市经济增长和碳排放之间的脱 钩状态,并分基准情景(天津市“十四五”规划)、低碳情景(基准情景低碳加严40%)和超低碳情景(基准情景低碳加严80%)3种情 景预测分析天津市碳达峰碳中和情况。从 LMDI法分析天津市碳排放影响因素来看,能源结构和能源强度对天津市碳排放起减缓 作用,尤其是能源强度;经济增长和人口规模对天津市碳排放起拉动作用,尤其是经济增长。2001―2019年,天津市经济增长与碳 排放总体处于弱脱钩状态,其中2014―2017年出现了强脱钩状态。在低碳情景下,天津市经济增长与碳排放将一直处于强脱钩状 态,碳排放量显著下降,可在2025年之前实现碳达峰,但很难在2060年之前实现碳中和。在超低碳情景下,天津市经济增长与碳排 放处于更强的脱钩状态,碳排放量的下降幅度更大,在碳汇工程的辅助下更易在2060年之前实现碳中和。

相似文献/References:

[1]胡家僖,管宏友. 基于STIRPAT模型和Tapio脱钩模型的废水排放驱动因素研究――以重庆市为例[J].环境污染与防治,2018,40(3):255.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(10):255.

更新日期/Last Update: 2022-11-15