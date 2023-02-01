用 LMDI法分析天津市2001―2019年碳排放影响因素,利用 Tapio脱钩模型分析天津市经济增长和碳排放之间的脱 钩状态,并分基准情景(天津市“十四五”规划)、低碳情景(基准情景低碳加严40%)和超低碳情景(基准情景低碳加严80%)3种情 景预测分析天津市碳达峰碳中和情况。从 LMDI法分析天津市碳排放影响因素来看,能源结构和能源强度对天津市碳排放起减缓 作用,尤其是能源强度;经济增长和人口规模对天津市碳排放起拉动作用,尤其是经济增长。2001―2019年,天津市经济增长与碳 排放总体处于弱脱钩状态,其中2014―2017年出现了强脱钩状态。在低碳情景下,天津市经济增长与碳排放将一直处于强脱钩状 态,碳排放量显著下降,可在2025年之前实现碳达峰,但很难在2060年之前实现碳中和。在超低碳情景下,天津市经济增长与碳排 放处于更强的脱钩状态,碳排放量的下降幅度更大,在碳汇工程的辅助下更易在2060年之前实现碳中和。