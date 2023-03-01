[1]刘金河,周长瑞,郑宇娜,等.台州典型电子废物拆解区土壤中铜的迁移规律模拟[J].环境污染与防治,2022,44(11):1415.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(11):1415.
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台州典型电子废物拆解区土壤中铜的迁移规律模拟()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年11期
页码:
1415
栏目:
研究报告
出版日期:
2023-03-01

文章信息/Info

作者:
刘金河周长瑞郑宇娜刘鹏王 琪黄 凯林匡飞
1.华东理工大学资源与环境工程学院,国家环境保护化工过程环境风险评价与 控制重点实验室,上海 200237;2.上海新金桥环保有限公司,上海 201201
关键词:
电子废物两点模型敏感性分析数值模拟
文献标志码:
A
摘要:
为研究典型电子废物拆解区土壤中铜(Cu)的迁移规律,以浙江台州某典型电子废物拆解区为例,通过等温吸附实验、 土柱实验和HYDRUS-1D软件探究堆积渣体在降雨淋溶情景下溶出的 Cu在包气带土壤中的迁移风险。结果表明:Cu在包气带土 壤中的等温吸附符合 Langmuir方程,Langmuir吸附常数(KL)和最大吸附量(qm)分别为0.065L/kg和6024mg/kg。两点模型 (TSM)能很好地模拟 Cu在土柱中的穿透过程(R2=0.995),在 TSM 的应用中需重点关注入渗量、平衡吸附参数、土壤容重的代表 性与准确性。利用 TSM 得出,研究区土壤中 Cu浓度的模拟值与实测值具有一致性。进一步的迁移模拟表明,当堆积渣体所溶出 的 Cu质量浓度为20mg/L时,历经100年降雨淋溶,包气带底端淋出液中 Cu质量浓度为0.54mg/L,未超过《地下水质量标准》 (GB/T14848―2017)Ⅲ类水质标准(1mg/L),表明该降雨淋溶情景下地下水不存在Cu的污染风险,Cu污染主要存在于包气带土壤中。

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更新日期/Last Update: 2022-11-23