为研究典型电子废物拆解区土壤中铜(Cu)的迁移规律,以浙江台州某典型电子废物拆解区为例,通过等温吸附实验、 土柱实验和HYDRUS-1D软件探究堆积渣体在降雨淋溶情景下溶出的 Cu在包气带土壤中的迁移风险。结果表明:Cu在包气带土 壤中的等温吸附符合 Langmuir方程,Langmuir吸附常数(K L )和最大吸附量(q m )分别为0.065L/kg和6024mg/kg。两点模型 (TSM)能很好地模拟 Cu在土柱中的穿透过程(R2=0.995),在 TSM 的应用中需重点关注入渗量、平衡吸附参数、土壤容重的代表 性与准确性。利用 TSM 得出,研究区土壤中 Cu浓度的模拟值与实测值具有一致性。进一步的迁移模拟表明,当堆积渣体所溶出 的 Cu质量浓度为20mg/L时,历经100年降雨淋溶,包气带底端淋出液中 Cu质量浓度为0.54mg/L,未超过《地下水质量标准》 (GB/T14848―2017)Ⅲ类水质标准(1mg/L),表明该降雨淋溶情景下地下水不存在Cu的污染风险,Cu污染主要存在于包气带土壤中。