[1]杨竞,桑春雷,黄魁.垂直流湿地接种蚯蚓对剩余污泥中有机物的去除效果[J].环境污染与防治,2022,44(11):1422.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(11):1422.
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垂直流湿地接种蚯蚓对剩余污泥中有机物的去除效果()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年11期
页码:
1422
栏目:
研究报告
出版日期:
2023-03-01

文章信息/Info

作者:
杨竞桑春雷黄魁
1.兰州交通大学环境与市政工程学院,甘肃 兰州 730070;2.甘肃省黄河水环境重点实验室,甘肃 兰州 730070
关键词:
蚯蚓人工湿地污泥有机物结构生物降解接种密度
文献标志码:
A
摘要:
在垂直流湿地中接种蚯蚓,构建蚯蚓垂直流湿地,以去除剩余污泥中有机物为研究目标,探讨蚯蚓垂直流湿地对剩余 污泥的处理效果及机理。结果表明,蚯蚓垂直流湿地对剩余污泥中总固体(TS)、化学需氧量(COD)、氨氮及总磷(TP)的去除率分 别为54.17%~84.13%、71.11%~98.47%、62.65%~86.57%和57.15%~85.63%。其中,高密度蚯蚓垂直流湿地对 TS与COD的 平均去除率较低密度蚯蚓垂直流湿地分别增加了6.02%和6.83%(P<0.05)。高、低密度蚯蚓垂直流湿地出水的特征紫外吸光度 (SUVA254)比进泥分别增加了79.75%和95.09%(P<0.05),而出水的溶解性有机碳(DOC)含量分别降低了 79.91% 和 74.91% (P<0.05),同时,高密度蚯蚓垂直流湿地基床的有机质累积率较低密度蚯蚓垂直流湿地显著提高(P<0.05),对污泥中类腐殖酸表 现出更高的转化效率。另外,蚯蚓垂直流湿地中细菌数量由上至下依次减少,而高密度蚯蚓垂直流湿地的细菌数量比低密度蚯蚓垂 直流湿地在各层均显著降低(P<0.05)。研究结果证实,蚯蚓垂直流湿地可以有效去除剩余污泥中有机物,且高密度蚯蚓垂直流湿 地有助于提升去除效果。

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更新日期/Last Update: 2022-11-23