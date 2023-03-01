[1]郝影,李宪同,张朋.城市轨道交通地下线运行对沿线建筑物室内 振动与噪声的影响分析[J].环境污染与防治,2022,44(11):1429.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(11):1429.
城市轨道交通地下线运行对沿线建筑物室内 振动与噪声的影响分析()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
44卷
- 期数:
-
2022年11期
- 页码:
-
1429
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2023-03-01
文章信息/Info
- 作者:
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郝影; 李宪同; 张朋
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1.天津市生态环境监测中心,天津 300191; 2.中国环境监测总站,国家环境保护环境监测质量控制重点实验室,北京 100012
- 关键词:
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轨道交通地下线; 敏感建筑物; 室内振动; 二次辐射噪声
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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城市轨道交通运载能力强,然而其运行对沿线建筑物室内不可避免地产生振动与二次辐射噪声(以下简称噪声)影响, 降速和轮轨打磨是较为经济的缓解其负面环境影响的方法。以穿越天津市城区的具有不同地下线路排列结构的城市轨道交通为研 究对象,分析降速与轮轨打磨措施前后,框架结构和砖混结构建筑物室内振动、噪声变化。研究表明:地铁运行引起的振动和噪声变 化具有正相关性,采取降速和轮轨打磨措施有利于沿线建筑物室内减振降噪;室内振动和噪声的频谱峰值中心频率较多出现在小于 80Hz频段,通常是31.5、40.0、50.0、63.0Hz;地铁线路水平并线排列时应警惕80Hz以上频段振级升高。
更新日期/Last Update:
2022-11-23