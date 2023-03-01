城市轨道交通运载能力强,然而其运行对沿线建筑物室内不可避免地产生振动与二次辐射噪声(以下简称噪声)影响, 降速和轮轨打磨是较为经济的缓解其负面环境影响的方法。以穿越天津市城区的具有不同地下线路排列结构的城市轨道交通为研 究对象,分析降速与轮轨打磨措施前后,框架结构和砖混结构建筑物室内振动、噪声变化。研究表明:地铁运行引起的振动和噪声变 化具有正相关性,采取降速和轮轨打磨措施有利于沿线建筑物室内减振降噪;室内振动和噪声的频谱峰值中心频率较多出现在小于 80Hz频段,通常是31.5、40.0、50.0、63.0Hz;地铁线路水平并线排列时应警惕80Hz以上频段振级升高。