[1]陈辉,周慧剑,徐卫敏.磁场强度对低温污水生物脱氮过程中N2O产生特征的影响[J].环境污染与防治,2022,44(11):1434.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(11):1434.
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磁场强度对低温污水生物脱氮过程中N2O产生特征的影响()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年11期
页码:
1434
栏目:
研究报告
出版日期:
2023-03-01

文章信息/Info

作者:
陈辉周慧剑徐卫敏
浙江华海药业股份有限公司,浙江 台州 317024
关键词:
低温生物脱氮N2O磁场菌群结构
文献标志码:
A
摘要:
为考察磁场强度对低温序批式活性污泥反应器(SBR)脱氮过程中N2O产生的影响,设置4个 SBR(记为 R1~R4)分别 在0、10、45、75mT的磁场强度下低温(10 ℃)运行。结果表明,磁场可有效削减低温SBR硝化和反硝化过程中N2O的产生和释放, 并提高 COD、总氮和氨氮去除率。这是因为磁场能够增强低温下活性污泥中微生物的活性,进而提升氨单加氧酶(AMO)、硝酸盐 还原酶(NAR)、亚硝酸盐还原酶(NIR)、羟胺氧化酶(HAO)和N2O还原酶(NOS)活性。菌群结构分析表明,在磁场作用下,SBR 活 性污泥中具有反硝化和还原N2O功能的微生物丰度均有明显提升;4个 SBR 中,R3的N2O释放量最低,相对于 R1减少了67.07%, 说明45mT的磁场强度对SBR低温脱氮过程N2O削减效果最明显。

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更新日期/Last Update: 2022-11-23