微生物光电化学池(BPEC)系统是一种将生物阳极与光阴极耦合,利用太阳能和生物能进行产氢的新型绿色技术。以 较廉价的 Cu 2 O 纳米线为基底,通过 C层与稳定的 BiVO 4 构建异质结,添加助催化剂合成NiO x /BiVO 4 /C/Cu 2 O纳米线光阴极;以 剩余污泥为底物,构建了BPEC系统及微生物燃料电池(MFC)与BPEC耦合(MFC-BPEC)系统,研究其污泥减量及产氢效果。结果 表明,制备的NiO x /BiVO 4 /C/Cu 2 O纳米线光阴极在-0.8V(vsAg/AgCl)偏压下达到了-5.20mA/cm2的光电流密度。构建的 BPEC系统和MFC-BPEC系统可利用污泥中的化学需氧量(COD)、悬浮物(SS)、蛋白质及多糖为底物产氢,与BPEC系统相比,串联 两个MFC的MFC-BPEC(DMFC-BPEC)系统可以显著提高污泥降解速率和氢气产率(分别为377.75mg/(L・h)和15.50mg/g)。研 究为利用太阳能驱动的微生物电化学系统实现污泥减量化与资源化提供了理论依据。