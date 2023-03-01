[1]刘鹏,张梦雪,李鸿江,等.NiOx/BiVO4/C/Cu2O纳米线光阴极的制备及其 在污泥制氢系统中的应用[J].环境污染与防治,2022,44(11):1444.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(11):1444.
NiOx/BiVO4/C/Cu2O纳米线光阴极的制备及其 在污泥制氢系统中的应用()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
44卷
- 期数:
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2022年11期
- 页码:
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1444
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2023-03-01
文章信息/Info
- 作者:
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刘鹏; 张梦雪; 李鸿江; 马媛; 吴祖召; 顾莹莹
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1.中国石油大学(华东)理学院,山东 青岛 266580;2.山东纵横德智环境咨询有限公司,山东 济南 250100; 3.青岛工程职业学院科技处,山东 青岛 266100;4.国家海洋局南海调查技术中心,广东 广州 510300; 5.中国石油大学(华东)化工学院,山东 青岛 266580
- 关键词:
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MFC-BPEC系统; NiOx/BiVO4/C/Cu2O纳米线光阴极; 生物阳极; 污泥
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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微生物光电化学池(BPEC)系统是一种将生物阳极与光阴极耦合,利用太阳能和生物能进行产氢的新型绿色技术。以 较廉价的 Cu2O 纳米线为基底,通过 C层与稳定的 BiVO4构建异质结,添加助催化剂合成NiOx/BiVO4/C/Cu2O纳米线光阴极;以 剩余污泥为底物,构建了BPEC系统及微生物燃料电池(MFC)与BPEC耦合(MFC-BPEC)系统,研究其污泥减量及产氢效果。结果 表明,制备的NiOx/BiVO4/C/Cu2O纳米线光阴极在-0.8V(vsAg/AgCl)偏压下达到了-5.20mA/cm2的光电流密度。构建的 BPEC系统和MFC-BPEC系统可利用污泥中的化学需氧量(COD)、悬浮物(SS)、蛋白质及多糖为底物产氢,与BPEC系统相比,串联 两个MFC的MFC-BPEC(DMFC-BPEC)系统可以显著提高污泥降解速率和氢气产率(分别为377.75mg/(L・h)和15.50mg/g)。研 究为利用太阳能驱动的微生物电化学系统实现污泥减量化与资源化提供了理论依据。
更新日期/Last Update:
2022-11-23