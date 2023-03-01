[1]王刚,李魁晓,许骐,等.城镇污水处理厂3种除磷方式耦合除磷效果研究[J].环境污染与防治,2022,44(11):1457.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(11):1457.
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城镇污水处理厂3种除磷方式耦合除磷效果研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年11期
页码:
1457
栏目:
研究报告
出版日期:
2023-03-01

文章信息/Info

作者:
王刚李魁晓许骐毕若彤王慰张新勃王佳伟
1.北京城市排水集团有限责任公司科技研发中心,北京 100022;2.北京市污水资源化工程技术研究中心, 北京 100124;3.北京工业大学北京市水质科学与水环境恢复工程重点实验室,北京 100124; 4.北京北排水环境发展有限公司,北京 100124
关键词:
生物除磷吸附共沉淀化学除磷磷组分磷吸附容量
文献标志码:
A
摘要:
针对城镇污水处理厂除磷效果难以稳定维持的问题,对 AAO 系统运行过程中初 沉 池 泥 位、化 学 除 磷 药 剂 及 含 铝 污泥回流的除磷效果开展研究。结果表明,在3种除磷方式耦 合 作 用 下,系 统 TP可 由 5.14 mg/L降 至 0.27 mg/L,除 磷 效 率 高达95%。初沉池在高泥位下水解酸化作用增强,释放了微生物 可 利 用 的 碳 源,可 以 促 进 厌 氧 池 微 生 物 的 生 物 释 磷 作 用;生 物池末端投加硫酸铝可加速污泥的沉降,使得颗粒态总磷(pTP)快 速 去 除,pTP去 除 率 高 达 99%,同 时 为 回 流 污 泥 提 供 铝 盐 及铝盐水解产物,使回流污泥具备较强的除磷能力和磷吸附 容 量。 本 研 究 可 为 污 水 处 理 厂 通 过 工 艺 调 控 强 化 系 统 除 磷 能 力 提供技术支撑。

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更新日期/Last Update: 2022-11-23