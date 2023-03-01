分别以类 Fenton试剂、H 2 O 2 活化过硫酸钠、碱活化过硫酸钠、高锰酸钾为氧化剂,构建土壤和地下水原位化学氧化 (ISCO)的 FT、H-SP、A-SP、PP氧化体系,对比了4个氧化体系对土壤和地下水环境中2种典型挥发性有机物苯和三氯乙烯(TCE) 的去除效果。结果表明,4个氧化体系对苯和 TCE的去除效果均随氧化剂投加量的增加呈上升趋势。其中,FT 氧化体系对苯的去 除效果最佳,在适宜投加量(1.0%)下,土壤和地下水中苯的去除率分别可达81.82%、99.50%;PP氧化体系对 TCE 的去除效果最 佳,在适宜投加量(1.0%)下,土壤和地下水中 TCE的去除率分别可达93.66%、76.68%。H-SP、A-SP、PP氧化体系对于土壤环境中 苯和 TCE的去除效果更明显,而 FT氧化体系对于地下水中苯和 TCE的去除效果更明显。结合修复效果和修复成本,FT 氧化体 系在ISCO 修复处理挥发性有机物污染土壤和地下水中的适用性更强。