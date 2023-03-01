[1]李云飞,聂天宏,徐辰,等.原位化学氧化技术中不同氧化体系对土壤和地下水中挥发性有机物的去除效果[J].环境污染与防治,2022,44(11):1467.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(11):1467.
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原位化学氧化技术中不同氧化体系对土壤和地下水中挥发性有机物的去除效果()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年11期
页码:
1467
栏目:
研究报告
出版日期:
2023-03-01

文章信息/Info

作者:
李云飞聂天宏徐辰于宁宁孙营军陈立波顾冰
浙江天弈环境有限公司,浙江 杭州 310007
关键词:
原位化学氧化挥发性有机物土壤地下水
文献标志码:
A
摘要:
分别以类 Fenton试剂、H2O2 活化过硫酸钠、碱活化过硫酸钠、高锰酸钾为氧化剂,构建土壤和地下水原位化学氧化 (ISCO)的 FT、H-SP、A-SP、PP氧化体系,对比了4个氧化体系对土壤和地下水环境中2种典型挥发性有机物苯和三氯乙烯(TCE) 的去除效果。结果表明,4个氧化体系对苯和 TCE的去除效果均随氧化剂投加量的增加呈上升趋势。其中,FT 氧化体系对苯的去 除效果最佳,在适宜投加量(1.0%)下,土壤和地下水中苯的去除率分别可达81.82%、99.50%;PP氧化体系对 TCE 的去除效果最 佳,在适宜投加量(1.0%)下,土壤和地下水中 TCE的去除率分别可达93.66%、76.68%。H-SP、A-SP、PP氧化体系对于土壤环境中 苯和 TCE的去除效果更明显,而 FT氧化体系对于地下水中苯和 TCE的去除效果更明显。结合修复效果和修复成本,FT 氧化体 系在ISCO 修复处理挥发性有机物污染土壤和地下水中的适用性更强。

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更新日期/Last Update: 2022-11-23