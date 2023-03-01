[1]马永鹏,顾文韬,王健东,等.MoS2/H2O非均相体系对烟气中汞的吸附研究[J].环境污染与防治,2022,44(11):1473.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(11):1473.
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MoS2/H2O非均相体系对烟气中汞的吸附研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年11期
页码:
1473
栏目:
研究报告
出版日期:
2023-03-01

文章信息/Info

作者:
马永鹏顾文韬王健东张肖静杜静雨张宏忠
1.郑州轻工业大学材料与化学工程学院,河南 郑州 450001; 2.环境污染治理与生态修复河南省协同创新中心,河南 郑州 450001
关键词:
工业烟气二硫化钼吸附动力学
文献标志码:
A
摘要:
汞是重要的重金属污染物之一,近年来引起了广泛的关注。针对烟气中单质态汞(Hg0)和离子汞(Hg2+ ),研究了 MoS2/H2O非均相体系对汞的吸附性能。研究结果表明MoS2能够实现对烟气中 Hg0和 Hg2+ 的吸附。当MoS2用量为0.20g/L时, Hg0去除率达到最大值77.6%;MoS2吸附 Hg2+ 的最适宜pH 条件为6;当MoS2用量为1.33g/L时,Hg2+ 的去除率达到80.7%;SO2 和SO2- 3 能将 Hg2+ 还原成 Hg0,导致 Hg2+ 的吸附量下降,而MoS2可以高效固定 Hg2+ ,减少 Hg2+ 的还原。MoS2吸附 Hg2+ 的过程 符合准二级动力学模型和 Freundlich模型,说明该吸附过程属于化学吸附且为多层吸附。吸附机理为 Hg2+ 与S―Mo―S接触形成 S―Mo―HgS,进而形成Mo―S和α-HgS。Mo―S与 Hg2+ 结合形成Mo―Hg―S,最后形成β-HgS。

相似文献/References:

[1]唐述虞.工业烟气伤害植物的诊断[J].环境污染与防治,1982,(3):28.
[2]石 林 古国榜 谷云骊 邹智毅.硫化碱脱除二氧化硫工业烟气的可行性分析[J].环境污染与防治,1999,(5):9.

更新日期/Last Update: 2022-11-23