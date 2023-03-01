汞是重要的重金属污染物之一,近年来引起了广泛的关注。针对烟气中单质态汞(Hg0)和离子汞(Hg2+ ),研究了 MoS 2 /H 2 O非均相体系对汞的吸附性能。研究结果表明MoS 2 能够实现对烟气中 Hg0和 Hg2+ 的吸附。当MoS 2 用量为0.20g/L时, Hg0去除率达到最大值77.6%;MoS 2 吸附 Hg2+ 的最适宜pH 条件为6;当MoS 2 用量为1.33g/L时,Hg2+ 的去除率达到80.7%;SO 2 和SO2- 3 能将 Hg2+ 还原成 Hg0,导致 Hg2+ 的吸附量下降,而MoS 2 可以高效固定 Hg2+ ,减少 Hg2+ 的还原。MoS 2 吸附 Hg2+ 的过程 符合准二级动力学模型和 Freundlich模型,说明该吸附过程属于化学吸附且为多层吸附。吸附机理为 Hg2+ 与S―Mo―S接触形成 S―Mo―HgS,进而形成Mo―S和α-HgS。Mo―S与 Hg2+ 结合形成Mo―Hg―S,最后形成β-HgS。