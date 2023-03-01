[1]马永鹏,顾文韬,王健东,等.MoS2/H2O非均相体系对烟气中汞的吸附研究[J].环境污染与防治,2022,44(11):1473.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(11):1473.
MoS2/H2O非均相体系对烟气中汞的吸附研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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44卷
- 期数:
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2022年11期
- 页码:
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1473
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2023-03-01
文章信息/Info
- 作者:
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马永鹏; 顾文韬; 王健东; 张肖静; 杜静雨; 张宏忠
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1.郑州轻工业大学材料与化学工程学院,河南 郑州 450001; 2.环境污染治理与生态修复河南省协同创新中心,河南 郑州 450001
- 关键词:
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工业烟气; 二硫化钼; 汞; 吸附动力学
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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汞是重要的重金属污染物之一,近年来引起了广泛的关注。针对烟气中单质态汞(Hg0)和离子汞(Hg2+ ),研究了 MoS2/H2O非均相体系对汞的吸附性能。研究结果表明MoS2能够实现对烟气中 Hg0和 Hg2+ 的吸附。当MoS2用量为0.20g/L时, Hg0去除率达到最大值77.6%;MoS2吸附 Hg2+ 的最适宜pH 条件为6;当MoS2用量为1.33g/L时,Hg2+ 的去除率达到80.7%;SO2 和SO2- 3 能将 Hg2+ 还原成 Hg0,导致 Hg2+ 的吸附量下降,而MoS2可以高效固定 Hg2+ ,减少 Hg2+ 的还原。MoS2吸附 Hg2+ 的过程 符合准二级动力学模型和 Freundlich模型,说明该吸附过程属于化学吸附且为多层吸附。吸附机理为 Hg2+ 与S―Mo―S接触形成 S―Mo―HgS,进而形成Mo―S和α-HgS。Mo―S与 Hg2+ 结合形成Mo―Hg―S,最后形成β-HgS。
更新日期/Last Update:
2022-11-23