以赣江流域南昌段作为研究对象,基于功能基因的高通量测序和冗余分析等研究了丰、枯水期赣江河流底泥环境因子 与氨氧化微生物群落结构的相关性。结果表明:(1)脱氮功能微生物在枯、丰水期的群落多样性排序为氨氧化古菌(AOA)>氨氧化 细菌(AOB)>厌氧氨氧化细菌(Anammox),物种丰富度枯水期为 AOA>AOB>Anammox、丰水期为AOB>AOA>Anammox。 (2)丰、枯水期,AOA、AOB、Anammox的优势属都分别为亚硝化球菌属(Nitrososphaera)、亚硝化单胞菌属(Nitrosomonas)、Candidatus brocadia。(3)总氮是丰、枯水期 AOA、AOB群落结构及枯水期 Anammox群落结构的关键影响因子;pH 和氨氮为丰水期 Anammox群落结构的关键影响因子。