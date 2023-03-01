[1]宋凯伦,汪丽娜,林益寰,等.赣江南昌段丰、枯水期氨氧化微生物群落结构分析[J].环境污染与防治,2022,44(11):1484.
点击复制

赣江南昌段丰、枯水期氨氧化微生物群落结构分析()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年11期
页码:
1484
栏目:
监测与评价
出版日期:
2023-03-01

文章信息/Info

作者:
宋凯伦汪丽娜林益寰周春火谭泽彬高阳慧王亚丽尹鑫
1.江西农业大学国土资源与环境学院,江西 南昌 330045;2.九江市永修县生态环境局,江西 九江 330300
关键词:
赣江底泥丰水期枯水期微生物群落结构氨氧化微生物
文献标志码:
A
摘要:
以赣江流域南昌段作为研究对象,基于功能基因的高通量测序和冗余分析等研究了丰、枯水期赣江河流底泥环境因子 与氨氧化微生物群落结构的相关性。结果表明:(1)脱氮功能微生物在枯、丰水期的群落多样性排序为氨氧化古菌(AOA)>氨氧化 细菌(AOB)>厌氧氨氧化细菌(Anammox),物种丰富度枯水期为 AOA>AOB>Anammox、丰水期为AOB>AOA>Anammox。 (2)丰、枯水期,AOA、AOB、Anammox的优势属都分别为亚硝化球菌属(Nitrososphaera)、亚硝化单胞菌属(Nitrosomonas)、Candidatus brocadia。(3)总氮是丰、枯水期 AOA、AOB群落结构及枯水期 Anammox群落结构的关键影响因子;pH 和氨氮为丰水期 Anammox群落结构的关键影响因子。
更新日期/Last Update: 2022-11-23