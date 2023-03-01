[1]宋凯伦,汪丽娜,林益寰,等.赣江南昌段丰、枯水期氨氧化微生物群落结构分析[J].环境污染与防治,2022,44(11):1484.
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赣江南昌段丰、枯水期氨氧化微生物群落结构分析()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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44卷
- 期数:
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2022年11期
- 页码:
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1484
- 栏目:
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监测与评价
- 出版日期:
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2023-03-01
文章信息/Info
- 作者:
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宋凯伦; 汪丽娜; 林益寰; 周春火; 谭泽彬; 高阳慧; 王亚丽; 尹鑫
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1.江西农业大学国土资源与环境学院,江西 南昌 330045;2.九江市永修县生态环境局,江西 九江 330300
- 关键词:
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赣江底泥; 丰水期; 枯水期; 微生物群落结构; 氨氧化微生物
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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以赣江流域南昌段作为研究对象,基于功能基因的高通量测序和冗余分析等研究了丰、枯水期赣江河流底泥环境因子 与氨氧化微生物群落结构的相关性。结果表明:(1)脱氮功能微生物在枯、丰水期的群落多样性排序为氨氧化古菌(AOA)>氨氧化 细菌(AOB)>厌氧氨氧化细菌(Anammox),物种丰富度枯水期为 AOA>AOB>Anammox、丰水期为AOB>AOA>Anammox。 (2)丰、枯水期,AOA、AOB、Anammox的优势属都分别为亚硝化球菌属(Nitrososphaera)、亚硝化单胞菌属(Nitrosomonas)、Candidatus brocadia。(3)总氮是丰、枯水期 AOA、AOB群落结构及枯水期 Anammox群落结构的关键影响因子;pH 和氨氮为丰水期 Anammox群落结构的关键影响因子。
更新日期/Last Update:
2022-11-23