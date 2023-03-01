基于纳污海域整体环境容量研究,结合中国海洋环境保护法律法规及其他有关规定,构建了入海排污口选址评价指标 体系,包括生态环境、环境风险和工程经济共3个要素7项指标,采用层次分析法确定各指标权重。以珠海市某石化工业污水处理 厂为例,首先根据周边海域环境现状进行排污口位置初选,确定了3个初选点位;然后构建研究区域水环境数学模型,采用线性规划 模型求解海洋环境容量;最后通过各项评价指标计算与比选,从环境/经济费用效益角度实现入海排污口选址优化。该研究丰富了 入海排污口选址研究思路和技术路线,可为加强和规范入海排污口监督管理提供技术支撑。