[1]黄华坚,周劲风,李岚,等.基于海洋环境容量的入海排污口选址优化研究[J].环境污染与防治,2022,44(11):1497.
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基于海洋环境容量的入海排污口选址优化研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
44卷
- 期数:
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2022年11期
- 页码:
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1497
- 栏目:
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监测与评价
- 出版日期:
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2023-03-01
文章信息/Info
- 作者:
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黄华坚; 周劲风; 李岚; 侯雪鹏; 黄锐雄
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1.中山大学环境科学与工程学院,广东 广州 510275;2.广东中科环境科技发展有限公司,广东 广州 510275; 3.华南师范大学环境学院,广东 广州 510006
- 关键词:
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入海排污口; 选址优化; 海洋环境容量
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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基于纳污海域整体环境容量研究,结合中国海洋环境保护法律法规及其他有关规定,构建了入海排污口选址评价指标 体系,包括生态环境、环境风险和工程经济共3个要素7项指标,采用层次分析法确定各指标权重。以珠海市某石化工业污水处理 厂为例,首先根据周边海域环境现状进行排污口位置初选,确定了3个初选点位;然后构建研究区域水环境数学模型,采用线性规划 模型求解海洋环境容量;最后通过各项评价指标计算与比选,从环境/经济费用效益角度实现入海排污口选址优化。该研究丰富了 入海排污口选址研究思路和技术路线,可为加强和规范入海排污口监督管理提供技术支撑。
更新日期/Last Update:
2022-11-23