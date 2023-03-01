[1]钟雅琪,杨新明,吴众然,等.济南市大气降尘中Co、Ni、Cu和 As赋存形态 分布特征及其风险评估[J].环境污染与防治,2022,44(11):1503.
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济南市大气降尘中Co、Ni、Cu和 As赋存形态 分布特征及其风险评估()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年11期
页码:
1503
栏目:
监测与评价
出版日期:
2023-03-01

文章信息/Info

作者:
钟雅琪杨新明吴众然李国锋蔡超池海峰
1.中国科学院城市环境研究所,城市环境与健康重点实验室,福建 厦门 361021; 2.中国科学院大学,北京 100049;3.济南市环境研究院土壤研究所,山东 济南 250101
关键词:
大气降尘重金属生物可给性风险评估
文献标志码:
A
摘要:
为探究济南市大气降尘中 Co、Ni、Cu、As的污染特征及其人体健康风险,采用改进的 BCR四步连续提取法分析重金属 赋存形态特征,通过体外消化模型表征其生物可给性,并评估大气降尘中重金属的人体健康风险。结果表明:(1)济南市大气降尘中 Co、Ni、Cu和 As均值分别为7.32、23.1、35.6、11.2mg/kg,主要赋存形态为残渣态。(2)各重金属在胃肠阶段的生物可给性均较低, 这主要与重金属赋存形态中残渣态所占比例较高有关;Co、Ni和 As在胃阶段的生物可给性显著高于小肠(p<0.05),但 Cu在胃阶 段的生物可给性则低于小肠(p<0.05)。(3)济南市大气降尘中重金属元素的非致癌风险指数均小于1,处于可接受水平,但 Ni和 As存在较高致癌风险。因此,在环境政策制定中应考虑 Ni和 As的减排措施,以期降低它们对人体健康的影响。

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更新日期/Last Update: 2022-11-23