为探究济南市大气降尘中 Co、Ni、Cu、As的污染特征及其人体健康风险,采用改进的 BCR四步连续提取法分析重金属 赋存形态特征,通过体外消化模型表征其生物可给性,并评估大气降尘中重金属的人体健康风险。结果表明:(1)济南市大气降尘中 Co、Ni、Cu和 As均值分别为7.32、23.1、35.6、11.2mg/kg,主要赋存形态为残渣态。(2)各重金属在胃肠阶段的生物可给性均较低, 这主要与重金属赋存形态中残渣态所占比例较高有关;Co、Ni和 As在胃阶段的生物可给性显著高于小肠(p<0.05),但 Cu在胃阶 段的生物可给性则低于小肠(p<0.05)。(3)济南市大气降尘中重金属元素的非致癌风险指数均小于1,处于可接受水平,但 Ni和 As存在较高致癌风险。因此,在环境政策制定中应考虑 Ni和 As的减排措施,以期降低它们对人体健康的影响。