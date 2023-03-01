[1]郝守宁,张立麒,李成林.林芝市畜禽养殖污染风险评价与防治措施[J].环境污染与防治,2022,44(11):1509.
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林芝市畜禽养殖污染风险评价与防治措施()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年11期
页码:
1509
栏目:
监测与评价
出版日期:
2023-03-01

文章信息/Info

作者:
郝守宁张立麒李成林
1.西藏农牧学院水利土木工程学院,西藏 林芝 860000; 2.华中科技大学煤燃烧国家重点实验室,湖北 武汉 430074
关键词:
畜禽养殖风险时空分布林芝市
文献标志码:
A
摘要:
以林芝市土壤、水体的环境保护为出发点,基于林芝市7县的畜禽养殖数据,采用畜禽单元和营养物输出系数法计算 畜禽养殖密度(AD)、粪便 TN 和 TP耕地负荷来评估西部大开发以来不同时期(2000、2010、2019年)的畜禽养殖污染风险。结果表 明:林芝市整体的畜禽养殖污染风险随时间有上升的趋势,2000―2019年林芝市7县的畜禽养殖污染风险都属于Ⅳ级(高环境风 险);西边的朗县、工布江达县畜禽养殖污染风险较大,南部的墨脱县畜禽养殖污染风险最小。林芝市由于河网密集,污染物极易通 过降雨形成面源污染而对水环境形成威胁。

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更新日期/Last Update: 2022-11-23