以林芝市土壤、水体的环境保护为出发点,基于林芝市7县的畜禽养殖数据,采用畜禽单元和营养物输出系数法计算 畜禽养殖密度(AD)、粪便 TN 和 TP耕地负荷来评估西部大开发以来不同时期(2000、2010、2019年)的畜禽养殖污染风险。结果表 明:林芝市整体的畜禽养殖污染风险随时间有上升的趋势,2000―2019年林芝市7县的畜禽养殖污染风险都属于Ⅳ级(高环境风 险);西边的朗县、工布江达县畜禽养殖污染风险较大,南部的墨脱县畜禽养殖污染风险最小。林芝市由于河网密集,污染物极易通 过降雨形成面源污染而对水环境形成威胁。