重金属在自然界中通常以伴生形式与其他矿物共存,易在采选、冶炼及下游产业的生产和使用过程中释放并造成环境 污染。重金属普遍存在难降解、易富集、高毒害的特征,因而其污染处置已成为世界难题。重金属捕集剂由于在去除重金属污染方 面具有高效、广谱、环保、经济等优点,因而成为研究热点受到广泛关注。综合分析了重金属捕集剂的研究与应用进展,进一步揭示 了重金属捕集剂的主要类别、作用机理和处理效果,指出了重金属捕集剂在应用过程中存在的关键问题及未来的研究方向,对重金 属污染治理和新型捕集剂的研究开发具有较好的理论指导和技术支撑作用。