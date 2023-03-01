近年来中国乡村面源污染问题日益突出,逐渐成为乡村水环境整治的瓶颈。从风景园林、环境工程、水文学等多学科 视角出发,将低影响开发(LID)理念引入乡村面源污染治理中。运用 ArcGIS、SWAT等软件工具,构建了一种从面源污染风险性与 水文敏感性结合出发判定关键污染源区的乡村 LID措施选址方法。以具有成都平原典型乡村特征的寿安镇为案例,对方法进行验 证。结果表明,通过该方法识别出的寿安镇 LID选址区域面积占比适宜且涵盖多种用地类型,对于具有分散式、小规模、源头控制 特征的 LID措施较为适用。通过优先在选址区域内进行 LID 设计改造,可在有限的土地资源占用下获得较高的面源污染去除效 益。研究结果有利于指导寿安镇及其他类似成都平原乡村地区的未来面源污染防治以及生态发展,同时丰富了 LID 措施在中国乡 村地区选址方面的量化研究。