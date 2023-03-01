以杭州市2000―2020年5期遥感影像解译数据为基础,研究土地结构和变化,利用当量因子法分析生态系统服务价值 (ESV)变化,并结合杭州市的城市化建设进程展开讨论,为加快推进城市土地空间管理、促进人与自然协调发展提供重要的理论参 考。研究结果表明:(1)杭州市主要土地类型是林地和耕地,2000―2005年土地利用变化最快,土地流转主要是耕地流向建设用地; (2)20年间,杭州市 ESV 构成主体为林地、水域和耕地,总 ESV 大幅下降;单项生态系统服务中,水文调节和气候调节占主要地位; ESV 变化的敏感因子为水域、林地、耕地;(3)ESV 空间分布表现为由西南向东北逐渐降低。建设用地侵蚀耕地和水域,对生态系统 服务功能造成持续损害,应遏制城市无序蔓延,提高资源优化配置能力,加强对水域和耕地的恢复和保护。