[1]吴晓芳,刘伟江,周宏磊,等.铅锌废石尾矿的重金属固化/稳定化药剂研究[J].环境污染与防治,2022,44(12):1563.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(12):1563.
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铅锌废石尾矿的重金属固化/稳定化药剂研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年12期
页码:
1563
栏目:
研究报告
出版日期:
2023-04-01

文章信息/Info

作者:
吴晓芳刘伟江周宏磊朱岗辉李厚恩
1.生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心,北京 100012;2.北京市勘察设计研究院有限公司,北京 100038
关键词:
重金属固化/稳定化铅锌废石尾矿
文献标志码:
A
摘要:
固化/稳定化方法目前被广泛应用于重金属污染的治理项目中,但由于水泥投加量高会造成增容比大且易产生裂隙等 弊端。以水泥、水泥+磷基药剂 A 和水泥+有机螯合剂 B分别作为固化/稳定化药剂研究其对铅锌废石尾矿的重金属固化/稳定化 效果。结果表明,采用适宜投加量的水泥、水泥+磷基药剂 A 和水泥+有机螯合剂 B均可使废石尾矿的重金属浸出浓度满足《污水 综合排放标准》(GB8978―1996)要求。但综合考虑药剂的去除效率、增容比、修复成本等认为,最优的药剂投加方案为5%(质量分 数,下同)~10%水泥+1%~2%磷基药剂 A,该方案的固化/稳定化药剂成本为53~114元/t。

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更新日期/Last Update: 2023-01-06