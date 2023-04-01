[1]邹振东,余雷雨,丁金山,等.基于国五Ⅰ型测试的 Warp Air Clean装置对 汽油车尾气减排效果研究[J].环境污染与防治,2022,44(12):1567.
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基于国五Ⅰ型测试的 Warp Air Clean装置对 汽油车尾气减排效果研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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44卷
- 期数:
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2022年12期
- 页码:
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1567
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2023-04-01
文章信息/Info
- 作者:
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邹振东; 余雷雨; 丁金山; 刘锦慧; 林倩云; 鄢春华; 黄婉彬; 邱国玉
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北京大学深圳研究生院环境与能源学院,广东 深圳 518055
- 关键词:
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Warp Air Clean装置; 汽油车; 尾气减排; 国五Ⅰ型测试
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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汽车尾气排放是空气污染最主要的来源之一,已有技术以机内净化技术和机外净化技术为主,少有关注如何从发动机 前端入手减少汽车尾气污染物排放。WarpAirClean(WAC)装置可以通过静电作用改善发动机进气质量,优化发动机燃烧过程,因 此基于国五Ⅰ型测试进行了 WAC装置减排效果研究。结果表明:(1)WAC装置对汽油车尾气排放的总碳氢化合物(THC)、CO、氮 氧化物(NOx)、颗粒物(PM)、CH4和非甲烷总烃(NMHC)都有着较好的减排效果;(2)总体而言,WAC装置对汽油车旧车的减排效 果优于新车;(3)对汽油车 THC、CH4和 NMHC的市区工况减排效果优于市郊工况,而对CO 和 NOx的市郊工况减排效果优于市区 工况;(4)对不超过九座的载客车辆的减排效果优于最大设计总质量不超过3500kg的载货车辆。
更新日期/Last Update:
2023-01-06