汽车尾气排放是空气污染最主要的来源之一,已有技术以机内净化技术和机外净化技术为主,少有关注如何从发动机 前端入手减少汽车尾气污染物排放。WarpAirClean(WAC)装置可以通过静电作用改善发动机进气质量,优化发动机燃烧过程,因 此基于国五Ⅰ型测试进行了 WAC装置减排效果研究。结果表明:(1)WAC装置对汽油车尾气排放的总碳氢化合物(THC)、CO、氮 氧化物(NO x )、颗粒物(PM)、CH4和非甲烷总烃(NMHC)都有着较好的减排效果;(2)总体而言,WAC装置对汽油车旧车的减排效 果优于新车;(3)对汽油车 THC、CH 4 和 NMHC的市区工况减排效果优于市郊工况,而对CO 和 NO x 的市郊工况减排效果优于市区 工况;(4)对不超过九座的载客车辆的减排效果优于最大设计总质量不超过3500kg的载货车辆。